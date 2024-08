Objawienie Copa America trafia do Ligue 1 – będzie kolegą Polaka

Copa America – jak to ma w zwyczaju każdy turniej międzynarodowy – staje się doskonałym miejscem na promocję dla wielu piłkarzy. Nie inaczej było w 2024 roku podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych. Poza Richardem Riosem z kadry Kolumbii, spore uznanie zyskał także defensor kanadyjskiej kadry – Moise Bombito. Kanadyjski stoper finalizuje swój transfer do OGC Nicei – zagra z Marcinem Bułką w jednej drużynie.

Bombito przed Copa America był dla europejskiego widza dość anonimowym zawodnikiem. Wszystko zmieniło się wraz z amerykańskim turniejem oraz meczami towarzyskimi kadry Kanady. Kadra Jessego Marscha zremisowała choćby 0:0 z Francją i dotarła do półfinału Copa America. Piłkarz był łączony z transferem do Salzburga, a najgłośniej mówiło się o zainteresowaniu Olympique’u Lyon.

Jak to mówią – wszystko zostaje w rodzinie, bo Bombito trafi do klubu z południa Francji – Nicei. Zostanie on więc klubowym kolegą reprezentanta Polski Marcina Bułki. Bombito to Kanadyjczyk pochodzący z francuskojęzycznej prowincji Quebec. OGC Nice zapłaci Colorado Rapids siedem milionów euro plus bonusy.

🚨🔴⚫️ EXCL: Moïse Bombito to OGC Nice from Colorado Rapids, here we go!

Deal in place after exclusive story on interest to replace Todibo.

€7m fee plus add-ons to Colorado Rapids for the CB.

Bombito will sign for Nice until 2028, four year contract — travelling this week. pic.twitter.com/tJ7w7X5Sqm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024