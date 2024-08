Venezia i Drake partnerami biznesowymi – są pierwsze przecieki strojów

Venezia po dwuletniej przerwie z powrotem zameldowała się w Serie A. Włoską bańkę piłkarską dosięgła wieść, że w klub słynący z pięknych koszulek swoje pieniądze zainwestował słynny kanadyjski raper Drake. Dziś wiemy też, że marka sygnowana jego nazwiskiem czyli NOCTA (submarka Nike) została partnerem technicznym Venezii. Są już pierwsze przecieki strojów z tym logiem.

Kanadyjczyk wspomógł klub na niwie finansowej oraz technicznej. Klub dostał zastrzyk gotówki w wysokości 40 milionów dolarów. Od „CBS” dowiadujemy się, że pomoc finansowa nadeszła do klubu znad Weneckiej Laguny w poprzednim sezonie. Drużyna, w której występuje chociażby znany z Lecha Poznań Christiana Gytkjaer do tej pory współpracowała z Kappą, jeśli chodzi o koszulki meczowe. To Kappa odpowiadała za stroje, które obiegły cały piłkarski świat. Po sezonie rozwiązana została umowa z firmą, a klub w sparingach występował w strojach przejściowych.

Venezia – NO KITS!!!!

After the termination of their deal with Kappa and no new supplier officially announced. Venezia have gone in to preseason with some DIY Football kits. pic.twitter.com/K9StybqZfD

