Syn legendy muzyki zagrał z… Bayernem Monachium

Wielokrotnie w historii sportu zdarzało się, że synowie gwiazd sportu szli w ślady swoich rodziców i zostawali profesjonalnymi piłkarzami. W rodzinie Collinsów mieliśmy jednak do czynienia z niewątpliwym ewenementem, gdyż Mathew zamiast mikrofonu wybrał piłkę i z umiarkowanymi sukcesami uprawia ją na profesjonalnym poziomie. W ostatnich dniach udało mu się nawet wystąpić w meczu przeciwko Bayernowi Monachium.

Phila Collinsa, czyli ojca Mathewa nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Z kronikarskiego obowiązku wspomnimy jednak o wielkich osiągnięciach, których dokonał w swojej dziedzinie. Collins jest ośmiokrotnym zdobywcą nagrody Grammy, a jego utwory wybrzmiewały w wielu filmach, za co uhonorowany został również Oscarem. Największe hity Collinsa były znane na całym świecie, a te pod tytułem „Another day in paradise”, czy „You can’t hurry Love” zna chyba każdy.

Przy takich sukcesach ojca pewnie wiele dzieci wybrałoby wygodne życia na kredyt swojego rodzica, jednak syn urodzony w 2004 roku postanowił zakasać rękawy i poświęcił się futbolowi.

Póki co piłkarskie CV Mathewa Collinsa zdecydowanie odstaje od tego „prywatnego”. Szwajcar posiadający również angielski paszport swoją karierę z piłką rozpoczynał w niemieckiej FC Astorii-Walldorf, gdzie reprezentował drużynę do lat 19. Przed sezonem 2023/24 po Collinsa odezwała się większa niemiecka marka – Hannover 96, który zaoferował mu występy także na poziomie juniorskim.

Zawodnik urodzony w Genfie (Szwajcaria) postanowił jednak spróbować swoich sił w futbolu seniorskim, gdzie doświadczenie zbierał w rezerwach austriackiej ekipy WSG Tirol. Latem Collins trafił do pierwszej drużyny, która na co dzień występuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W lokalnej Bundeslidze będzie miał szansę grać przeciwko takim zespołom jak RB Salzburg czy Austria Wiedeń. Na ten moment Collins wciąż występuje jednak w rezerwach swojego klubu – na poziomie Regionalligi.

🇦🇹 Mathew Collins, son of music legend Phil, featured for WSG Tirol in their friendly against Bayern Munich last night.

The midfielder came on as a late substitute for the Austrian side as they lost 3-0 in a match where Harry Kane scored.

Collins, 19, is a dual English/Swiss… pic.twitter.com/fewNxfxl94

