Tottenham zawiesił swojego piłkarza za złamanie prawa

Tottenham Hotspur rozpocznie lada chwila drugi sezon Premier League pod wodzą australijskiego trenera z greckimi korzeniami Ange’a Postecoglou. W pierwszych od lat rozgrywkach bez Harry’ego Kane’a, piątym miejscu i braku awansu do Ligi Mistrzów w tej części Londynu apetyt zwyczajnie urósł. W pierwszej kolejce sezonu nie zaspokoi go na pewno Yves Bissouma, który poniesie konsekwencje swoich nieprzemyślanych działań pozaboiskowych.

Yves Bissouma popełnił czyn, który od 2023 roku jest zabroniony w Wielkiej Brytanii. Wdychanie bowiem gazu rozweselającego (NOS/podtlenek azotu) w celach rozweselających zostało uznane, za przestępstwo i wpisane na listę narkotyków. Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie fakt, że sam piłkarz… nagrał to i wrzucił do sieci. Zabawa weszła jednak na tyle mocno, że zapomniał się i poniesie tego konsekwencje. Tottenham nie puścił tego postępku płazem.

🚨🚨| BREAKING: Yves Bissouma has been SUSPENDED for Monday's game vs Leicester City after he posted himself inhaling laughing gas on social media! ❌

Na czwartkowej konferencji prasowej, Ange Postecoglou powiedział do mediów:

Kupiony w 2022 roku za 29 milionów euro z Brighton pomocnik dopuścił się czynu, który według dość nowych przepisów może w pewnych przypadkach skutkować nawet więzieniem, a przede wszystkim sporą grzywną.

Senegalczyk odkąd trafił do Anglii po raz kolejny mierzy się z problemami z prawem. Bissoumie dwukrotnie przyznano zakaz prowadzenia pojazdów w Wielkiej Brytanii z powodu powtarzających się wykroczeń drogowych.

Great leadership from Ange. Bissouma honestly seems such an idiot. The nightclub incident, losing his drivers licence for speeding twice and now this. Not to mention how poor he has been on the pitch too. Hope he gets sold. https://t.co/lX5A1c2NOD

— Dixon Inderhole (@Gangstaswag1) August 15, 2024