Milan pozyskuje reprezentanta Francji – koniec długiej sagi

Milan podczas letniego mercato funkcjonuje w ramach maksymy znanej dzięki Mariuszowi Pudzianowskiemu – „cierpliwy to i kamień ugotuje”. „Rossoneri” działają stanowczo, ale na spokojnie. W ten właśnie sposób, mimo zmiany trenerskiej na ławce między sezonami, dokonał się kolejny z ruchów, który ma przybliżyć Milan do mistrzostwa Włoch i drugiej gwiazdki. Nowym zakupem w talii kart Paulo Fonseki w ciągu godzin zostanie Youssouf Fofana z AS Monaco.

Milan pozyskuje reprezentanta Francji

To długo wyczekiwany skalp Milanu. Drużyna z Lombardii czekała na ten typ piłkarza w składzie od 12 miesięcy. Pomocnik francuskiej kadry wchodził w ostatni rok kontraktu w klubie z księstwa, więc na dobrą sprawę była to ostatnia okazja, aby za dobrą cenę spieniężyć zawodnika, który rozegrał w klubie ze Stade Louis II aż 175 spotkań. Fofana na poziomie Ligue 1 w wieku 25 lat ma na koncie praktycznie tyle samo meczów, bo 173 – w księstwie 143, w RC Strasbourg kolejne 30.

Według portalu Transfermarkt to najdrożej wyceniany obecnie piłkarz AS Monaco (30 milionów euro) oraz 18. najdroższy piłkarz w Ligue 1 (trzeci spoza PSG po Jonathanie Davidzie i Elye Wahim).

Youssouf Fofana to 21- krotny reprezentant Francji. 25-letni piłkarz w Monaco grał od 2020 roku – w tamtym sezonie rozegrał w klubie z księstwa raptem siedem spotkań ligowych z uwagi na pandemię koronawirusa. W pozostałych czterech sezonach opuścił raptem 12 ligowych starć (od końca licząc – dwa, dwa, pięć i trzy).

Monakijczycy stracą tym samym drugiego z filarów linii pomocy po odejściu Mohameda Camary do ligi katarskiej. Lassine Camara z Metz zastąpił już Senegalczyka, więc kwestią czasu pozostaje zastąpienie także piłkarza będącego na skraju pierwszej jedenastki kadry Francji.

Milan walczył o niego od ponad miesiąca. Sam zawodnik sprzeciwiał się sprzedaży do Anglii – pytały o niego Manchester United oraz West Ham. Fofana chciał tylko Milanu – dołączy za niego kwotę (łącznie z bonusami) 25 milionów euro. Co do dokładnej kwoty są jeszcze rozbieżności – są wersje o 20+5, a także 22+3.

Milan na tym nie kończy

Milan w lato 2024 celował w zakup nowego środkowego obrońcy, środkowego pomocnika, piłkarza na pozycję numer dziewięć oraz bocznego obrońcy. Dokonał więc wszystkich potrzebnych zakupów, z uwagi na pozyskanie poza Fofaną: Strahinji Pavlovicia, Alvaro Moraty oraz Emersona Royala. W najbliższych dniach pozyskać oni mogą także zdolnego pomocnika młodzieżówki Bologni – Demirela Hodzicia. W jednym ze sparingów otrzymał on od Vincenzo Italiano kwadrans na pokazanie się w pierwszej drużynie.

”Rossoneri” planują jednak do końca okna zrobić jeszcze czystki w składzie i jednocześnie – rozglądać się za rynkowymi okazjami. Od dłuższego czasu mówi się o pozyskaniu Lazara Samardzicia z Udinese, tutaj klub także będzie cierpliwie czekał do końca okienka transferowego. Poza tym, według Gianluki Di Marzio, Milan będzie spoglądał na sytuację z Federico Chiesą oraz Tammym Abrahamem – Anglik to życzenie trenera Fonseki.

Z odejść możliwe są transfery Ismaela Bennacera czy Yacine Adliego. Algierczyk jest w Italii już ponad siedem lat i w dodatku zniesiono ”decreto crescita”. Oznacza to, że brak tej ulgi podatkowej powoduje, że klubowe finanse są bardziej obciążone kwestią pensji piłkarzy, którzy w kraju bez przerwy są od pięciu lat (ciągiem).

Stąd między innymi chęć pozbycia się Wojciecha Szczęsnego w Juventusie, którego pensja dla klubu ważyła bardzo dużo (około 13 milionów euro w skali roku). Pensja Bennacera to z kolei siedem milionów, jednak w skali zarobków Milanu to ścisła czołówka.

Milan na dniach może też pożegnać Pierre’a Kalulu, który wciąż zastanawia się nad dołączeniem do Juventusu – dzwonił do niego sam trener, Thiago Motta. Piłkarz nie wydaje się przekonany do transferu.

