Fiorentina zgarnia czołowego strzelca Serie A

Fiorentina w ostatnim sezonie po raz kolejny doszła do finału Ligi Konferencji Europy i znów przegrała decydujący mecz o trofeum tracąc gola pod koniec spotkania. Po kilku latach z klubu odszedł przy okazji Vincenzo Italiano, który przejął ligomistrzową Bolognę. Teraz przed toskańczykami trzecia szansa na zdobycie trzeciego z europejskich pucharów i potrzeba do tej misji kogoś, komu strzelanie goli nie jest obce. Do Florencji nadchodzi Albert Gudmundsson z Genoi.

27-letni Islandczyk, który 20 procent swoich bramek strzelił dla swojej kadry narodowej w Polsce (dwa z 10 – jedyne mecze, gdy w kadrze strzelał jednego gola w meczu, co ciekawe) był największą gwiazdą Genoi poprzedniego sezonu. Zanotował 14 trafień i był w czołówce strzelców Serie A. Wylądował on na czele listy życzeń Interu, który „potrzebował go jako brakującego elementu układanki, piłkarza nieprzewidywalnego”.

Nie udało się to, także z uwagi na zmiany właścicielskie – Zhangowie nie spłacili 395 milionów euro pożyczki i klub przejął fundusz Oaktree, któremu Chińczycy zalegali ze zwrotem. Fiorentina z Raffaele Palladino jako nowym szkoleniowcem postanowiła wykorzystać okazję.

🟣⚜️ Albert Gudmundsson has been authorized to travel on Friday with medical tests to follow at Fiorentina in 24h.

€8m loan fee, €17m buy clause that could become mandatory and €3m add-ons to Genoa.

Genoa sign Pinamonti… and Juve now wait for green light for Nico González. pic.twitter.com/1x3pls8gke

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024