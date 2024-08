Legenda klubu Bundesligi odchodzi po dekadzie

Legenda Borussii Moenchengladbach Christoph Kramer odchodzi po dziesięciu latach gry dla tego klubu. Dla ”Die Fohlen” rozegrał niemal 300 meczów, co daje mu miejsce w czołówce zawodników z największą liczbą występów dla tego klubu. Podczas jego pobytu na Borussia Park Gladbach osiągała największe sukcesy w XXI wieku. Także jako piłkarz tego klubu sięgał po mistrzostwo świata.

Legenda Gladbach odchodzi

Do Borussii Moenchengladbach Christoph Kramer trafił w 2013 roku na zasadzie dwuletniego wypożyczenia z Bayeru Leverkusen. Poprzednie dwa lata również spędził na wypożyczeniu z Leverkusen, ale w drugoligowym Bochum. Po zakończeniu debiutanckiego sezonu w ekstraklasie otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Niemiec. Co ciekawe, jego debiut w kadrze przypadł w zremisowanym 0:0 meczu towarzyskim z… Polską. Następnie otrzymał powołanie od Joachima Loewa na mistrzostwa świata.

Podczas turnieju w Brazylii zagrał trzy razy, a raz znalazł się w wyjściowym składzie. I to nie w byle jakim meczu, bo w finale przeciwko Argentynie. Zastąpił kontuzjowanego na rozgrzewce Samiego Khedirę. Jednak jego występ w meczu o złoto zakończył się już po pół godziny, bowiem sam doznał kontuzji. W 17. minucie został staranowany przez Ezequiela Garay’a. Sędzia Nicola Rizzoli wyjawił później, że po kilkunastu minutach Kramer podszedł do niego i zapytał, czy to mecz finałowy. Rizzoli poinformował o tym Bastiana Schweinsteigera, po czym doszło do zmiany.

Mundial w Brazylii był dla Kramera jedynym dużym turniejem w karierze. Po raz ostatni powołanie do reprezentacji Niemiec otrzymał w marcu 2016 roku – dwa miesiące przed EURO 2016. W tamtym momencie Kramer był piłkarzem Bayeru Leverkusen, który w sezonie 2015/16 dał szansę swojemu wychowankowi. Jednak już po roku pożegnano go bez żalu, bowiem za 15 milionów euro został odkupiony przez Borussię Moenchengladbach.

Tam spędził kolejne osiem sezonów. W sezonie 2016/17 i 2020/21 grał z tym klubem w Lidze Mistrzów, a w sezonie 2019/20 w Lidze Europy. W poprzednim sezonie rozegrał zaledwie 16 meczów – najmniej podczas występów na seniorskim poziomie – a tylko dwa razy znalazł się w wyjściowym składzie. Zresztą, sezon 2023/24 był koszmarny dla całej Gladbach, bowiem zakończyła go dopiero na 14. miejscu – najgorszym od 13 lat, gdy grała w barażach o utrzymanie w Bundeslidze.

Choć kontrakt Kramera z Gladbach obowiązywał do końca sezonu 2024/25, jeszcze przed jego startem doszło do jego rozwiązania. Borussia w oficjalnym komunikacie poinformowała, że 33-latek zgodził się na rozwiązanie umowy. W ciągu dziesięciu sezonów rozegrał dla Gladbach 288 meczów, co zestawia go na 24. miejscu wśród zawodników z największą liczbą występów dla tego klubu. Defensywny pomocnik strzelił dla ”Die Fohlen” 11 goli i zaliczył 14 asyst.

– Przez dziesięć lat za każdym razem przychodziłem do klubu z uśmiechem na twarzy i nigdy nie ukrywałem, ile dla mnie znaczy Borussia, jej pracownicy i kibice. To był wyjątkowy czas. Niestety dobiegł on końca, ale optymistycznie patrzę w przyszłość – mówił Kramer dla mediów klubowych.

– Chris stał się prawdziwą twarzą tego klubu podczas swojego pobytu tutaj. Był jednym z tych, którzy w ostatnich latach ukształtowali Borussię Moenchengladbach, za co chcemy mu podziękować. Teraz Chris zdecyduje, co chce robić dalej. Nasze drzwi pozostają dla niego otwarte i będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli w przyszłości zwiąże się z Borussią w innej roli. Pozostaniemy z nim w kontakcie i niezależnie, którą drogą pójdzie, życzymy mu wszystkiego najlepszego – dodał dyrektor sportowy Gladbach Roland Virkus.

Niewykluczone, że Kramer zakończy piłkarską karierę i na pełen etat rozpocznie pracę w mediach. Już w 2018 roku zadebiutował jako ekspert ZDF podczas mistrzostw świata. Pełnił rolę eksperta ZDF także podczas mundialu w 2022 roku oraz EURO 2020 i EURO 2024. Za swoje występy przed kamerą zbierał wiele pozytywnych opinii. Od roku wraz z dziennikarzem Tommim Schmittem współtworzy także podcast ”Copa TS”.

fot. PressFocus