Ed Sheeran nabył udziały w ukochanym klubie – to drużyna Premier League

Jeden z najpopularniejszych muzycznych artystów na świecie Ed Sheeran nabył udziały w swojej ukochanej drużynie piłkarskiej. Mowa tutaj o klubie Premier League znanym jako „The Tractor Boys” – chodzi o beniaminka rozgrywek, Ipswich Town. Drużyna wróciła do angielskiej elity po ponad dwóch dekadach i wywalczyła dwa awanse z rzędu. Teraz wokalista zdecydował się zainwestować i stał się pełnoprawnym udziałowcem klubu.

Rudowłosy piosenkarz i gitarzysta swoimi piosenkami, które są znane i kochane na całym świecie, dosłownie potrafi zaczarować ogromną widownię. W ten sam sposób od małego jego piłkarskie serce oczarowało Ipswich Town FC, któremu kibicuje nieustannie. Wychowywał się przecież w Suffolk, więc nie może dziwić jego przywiązanie do lokalnej społeczności.

Ed na pewno pamięta wszelkie wzloty i upadki, lepsze i gorsze chwile, lecz po długim wyczekiwaniu będzie mógł oglądać swój ukochany zespół w Premier League. W tym miejscu warto zaznaczyć, że dla samego zespołu posiadanie takiego fana może pozwolić na skuteczniejsze pozyskiwanie sponsorów i większą rozpoznawalność medialno-marketingową.

W tym całym przedsięwzięciu najważniejsze jest właśnie to, że znamienity wykonawca nie wchodzi jako ”Jasio z łapanki” jak to powiedział niegdyś Franciszek Smuda, lecz dlatego, że od dawna kibicuje i wspiera ten klub. Od 2021 roku jego wsparcie jest widoczne także na koszulkach zespołu. Właśnie na nich promował choćby swoją trasę koncertową.

Ipswich Town drop their third kit in collaboration with Ed Sheeran 🩷 pic.twitter.com/SwGgYpEdrA

— B/R Football (@brfootball) August 9, 2024