Inauguracja Ligue 1 pod znakiem poważnych kontuzji

Już w pierwszych trzech meczach nowego sezonu Ligue 1 doszło do dwóch ciężkich kontuzji. Już w 15. minucie meczu otwarcia pomiędzy Le Havre a PSG na skutek wślizgu przeciwnika skręcenia więzadła w kostce doznał Goncalo Ramos. Jeszcze większy dramat rozegrał się w meczu Reims – Lille. W 12. minucie piłkarz Lille Angel Gomes został staranowany przez Amadou Kone, po czym stracił przytomność. Anglikowi przez pół godziny udzielano pomocy.

Nowy sezon Ligue 1 inaugurowało starcie mistrza Francji – PSG z Le Havre. Już w 3. minucie paryżanie wyszli na prowadzenie. Asystę przy trafieniu Lee Kang-Ina zaliczył Goncalo Ramos. Niestety, udział Portugalczyka w tym meczu zakończył się już kilkanaście minut później. W 15. minucie Etienne Youte Kinkoue ostro wjechał w nogi Ramosa, za co obejrzał żółtą kartkę.

Napastnik PSG nie był w stanie kontynuować gry i w 20. minucie został zmieniony przez Randala Kolo Muaniego. Co więcej, z boiska schodził z pomocą sztabu medycznego, a stadion w Hawrze po zakończeniu wygranego przez PSG 4:1 meczu opuszczał o kulach. W rozmowie z francuskim DAZN szkoleniowiec PSG Luis Enrique dał do zrozumienia, że kontuzja jego zawodnika jest poważna.

– Nie jestem lekarzem, ale to wygląda naprawdę poważnie. Nie wiem, na jak wiele tygodni on wypadnie, ale jest to poważna kontuzja – mówił Enrique dla francuskich mediów.

🗣️Luis Enrique on Gonçalo Ramos’ injury: “I’m not a doctor but I think it looks pretty serious. I don’t know how many weeks he will be out injured but it’s serious.” @DAZN_FR pic.twitter.com/EiuhGxxxzs

Dzień po meczu PSG wydało komunikat, w którym poinformowano, że Ramos doznał skręcenia więzadła w lewej kostce. Zawodnik będzie musiał przejść operację i wypadnie z gry na około trzy miesiące. To może oznaczać, że PSG sprowadzi napastnika w miejsce kontuzjowanego Ramosa. Do czasu znalezienia potencjalnego następcy w jego miejsce powinien wskoczyć Randal Kolo Muani.

🚨⚠️ Gonçalo Ramos has suffered fractured left ankle and he will be out for at least three months, as Le Parisien reported.

PSG will now consider the possibility to bring in new striker in final days 🔴🔵 pic.twitter.com/nO6sbuXciJ

