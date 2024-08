Gwiazda mistrza Holandii zagra w Ligue 1

Druga dru偶yna poprzedniego sezonu Ligue 1 – AS Monaco wzmocni bok obrony. Za 12 milion贸w euro sprowadzony zostanie mistrz Holandii z PSV – Jordan Teze. 24-latek jest wychowankiem klubu z Eindhoven, z kt贸rym si臋gn膮艂 po pi臋膰 trofe贸w. W poprzednim sezonie mia艂 udzia艂 przy a偶 14 bramkach swojego zespo艂u.

Do pierwszego zespo艂u PSV Jordan Teze trafi艂 w grudniu 2019 roku – dwa miesi膮ce po swoich 20. urodzinach. Debiut w seniorach klubu z Eindhoven zaliczy艂 ponad rok wcze艣niej – w sierpniu 2018 roku. Wcze艣niej jako m艂odzie偶owy zawodnik PSV zdoby艂 w 2016 roku mistrzostwo Holandii do lat 17, a w 2018 roku mistrzostwo kraju do lat 19. W sezonie 2020/21 sta艂 si臋 zawodnikiem wyj艣ciowej jedenastki, bowiem a偶 41 z 45 mecz贸w rozpoczyna艂 od pierwszej minuty.

Latem 2021 roku si臋gn膮艂 z PSV po pierwsze trofeum – Superpuchar Holandii. W tym czasie do Interu Mediolan zosta艂 tak偶e sprzedany Denzel Dumfries, wi臋c Teze zosta艂 przesuni臋ty ze 艣rodka obrony na praw膮 stron臋 defensywy. W 2022 i 2023 roku Teze do艂o偶y艂 z PSV do gabloty kolejne cztery trofea – dwa razy Puchar Holandii i dwa razy Superpuchar Holandii.

W poprzednim sezonie ”Rolnicy” po raz pierwszy od pi臋ciu lat zakwalifikowali si臋 do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w, a nast臋pnie pierwszy raz od o艣miu lat awansowali do fazy pucharowej tych rozgrywek. Teze wyst膮pi艂 we wszystkich 12 meczach, w kwalifikacjach zanotowa艂 dwie asysty, a w fazie grupowej strzeli艂 gola na wag臋 remisu 2:2 z Sevill膮.

Przede wszystkim jednak w poprzednim sezonie PSV z Teze w sk艂adzie zdoby艂o pierwsze od sze艣ciu lat mistrzostwo Holandii. Sam zawodnik w rozgrywkach Eredivisie zdoby艂 11 punkt贸w w klasyfikacji kanadyjskiej (dwa gole, dziewi臋膰 asyst), co by艂o drugim najlepszym wynikiem w艣r贸d obro艅c贸w. Wi臋cej punkt贸w na koncie mia艂 tylko stoper Feyenoordu Lutsharel Geertruida – 13 (osiem goli, pi臋膰 asyst).

W tym sezonie tylko raz znalaz艂 si臋 w wyj艣ciowym sk艂adzie – w meczu o Superpuchar z Feyenoordem (4:4, pora偶ka w karnych 2:4). W dw贸ch pierwszych meczach nowego sezonu Eredivisie zaczyna艂 na 艂awce, a na prawej obronie zast臋powa艂 go Richard Ledezma. Ma to prawdopodobnie zwi膮zek z jego odej艣ciem do AS Monaco, kt贸re potwierdzi艂 Fabrizio Romano. Wicemistrzowie Francji zap艂ac膮 za niego 12 milion贸w euro.聽Wed艂ug Romano mi臋dzy klubami dosz艂o do ustnego porozumienia, a na pocz膮tku przysz艂ego tygodnia powinny odby膰 si臋 testy medyczne.

馃毃馃敶鈿笍 EXCL: Jordan Teze to AS Monaco, here we go! Verbal agreement in place for package worth 鈧12m.

Medical tests to take place early next week if all goes to plan on formal steps.

Details being fixed then time to proceed with contracts to exchange with PSV. pic.twitter.com/NszNy56TNv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2024