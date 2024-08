Kownacki wraca do znanego sobie miejsca

Dawid Kownacki od pewnego czasu znów ma problemu natury boiskowej. Gdy już zaczęło „żreć”, to w Werderze zagrał sezon bez ani jednego gola, a zagrał dla klubu z Weserstadionu ponad 20 spotkań. Na ratunek nadchodzi Polakowi miejsce, w którym za granicą czuł się jako piłkarz najlepiej – Fortuna Dusseldorf. Kownacki dostał już pozwolenie od obecnego pracodawcy na rozmowy transferowe z klubem 2.Bundesligi i lada chwila powrót stanie się faktem.

Kownacki zaliczył fatalny sezon

Dawid Kownacki zeszłego lata jako wolny agent zasilił szeregi Werderu Brema. Poczuł, że to właściwy moment, żeby znów spróbować w Bundeslidze. Niestety, mimo licznych szans, ani się nie wypromował, ani nie trafił do siatki. „Kownaś” zaliczył fatalny sezon. Spośród tych 22 meczów tylko trzy miały miejsce od pierwszej minuty. Oddał 19 strzałów (cztery celne), lecz ani jednego golkipera Bundesligi nie pokonał. A przecież przed sezonem wystąpił w czterech sparingach i zdobył cztery bramki. I mimo to miejsca w podstawowej jedenastce nie wywalczył.

–Zabrakło trochę zaufania ze strony sztabu szkoleniowego. Oczywiście wina leży też po mojej stronie, bo być może nie prezentowałem się tak, jak powinienem. Rozmawiałem z trenerem w trakcie sezonu i przyznał, że nie może powiedzieć na mnie złego słowa, że jest zadowolony z mojej postawy na treningach. Dodał, że w piłce ważne jest też szczęście. Akurat gdy zostałem zmieniony, to drużyna zaczęła grać lepiej, więc uznał, że nie ma sensu mieszać – podsumował Kownacki swój beznadziejny sezon w wywiadzie dla „WP Sportowe Fakty”.

Fortuna Düsseldorf hat eine Kaufoption von 2,5 Million € für Dawid Kownacki! Zudem würde Kownacki nur bei einem möglichen Aufstieg bleiben bzw. wird die KO gezogen. 📰: Bild — julian (@juliansvwb) August 18, 2024

Podobna sytuacja była z jego kolegą z drużyny, Nickiem Woltemade – ten jednak pod koniec sezonu zdołał dwukrotnie trafić do siatki. Zasilił on dla odmiany VFB Stuttgart – tak więc zagra w Lidze Mistrzów. Kownackiemu do tego daleka – ba, trafi on poziom niżej, do Dusseldorfu – on to miejsce jednak dobrze zna.

Kownacki wraca tam, gdzie czuł się świetnie

Polak występował już w barwach Fortun i w 78 spotkaniach i zdobył 17 bramek. Siedmiokrotny reprezentant Polski zaliczył tam „życiówkę” – w sezonie 2022/23 miał 14 bramek i dziewięć asyst, co poskutkowało licznymi zainteresowaniami z klubów Bundesligi. Oprócz Werderu, mówiło się choćby o Eintrachcie Frankfurt. Według informacji „BILD-a”, znany z Lecha Poznań napastnik wróci do klubu z Zagłębia Ruhry.

Ma wrócić do Dusseldorfu na chwilę. Istnieje jednak opcja pozostania na dłużej. Fortuna może wykupić Polaka w przypadku awansu do Bundesligi lub osiągnięcia strefy minimum baraży o awans (trzecie miejsce 2. Bundesligi na koniec sezonu). Opcja wykupu to 2,5 miliona euro.

Dawid Kownacki show w Fortunie. Popis Polaka ‼️ ✅ Wywalczony i przestrzelony karny

✅ Piękny gol głową

✅ Kapitalny drugi gol pic.twitter.com/sj9yY4eqj6 — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) January 30, 2023

Kownacki mimo wielu zmian, grał do tej pory jedynie w czterech klubach. Poza Fortuną i Werderem, także w Lechu Poznań oraz Sampdorii. Będzie to jego trzecie wypożyczenie w karierze – w 2019 właśnie do Fortuny trafiał „na chwilę” z Sampdorii, a w poszukiwaniu formy w 2022 roku trafił czasowo do Lecha Poznań – tam świętował z klubem jego ósme mistrzostwo Polski w historii, a swoje drugie. Napastnik wygrał w karierze cztery trofea – poza tym zdobył dwa Superpuchary Polski.

Fot. Screen YouTube/ Polsat Sport