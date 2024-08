Polska: Trener poprowadził… oba zespoły w tym samym meczu

Polska piłka jest pełna absurdów – w miniony weekend doszło do kolejnego z nich. W jeleniogórskiej okręgówce odbył się mecz pomiędzy Pogonią Świerzawa a GKS-em Cement Raciborowice. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że oba zespoły… prowadził jeden trener. I to w tym samym meczu.

Trener poprowadził… oba zespoły w tym samym meczu

Mecz jeleniogórskiej okręgówki miał szczególne znaczenie ze względu na osobę trenera. Arkadiusz Paluch bowiem poprowadził w tym spotkaniu… obie drużyny, co spotkało się w środowisku piłkarskim z mieszanymi uczuciami. Faktem jest jednak to, że formalnie jest on zatrudniony w obu klubach. Zespół Pogoni przez wiele z ostatnich lat wypracował sobie markę jakościowej drużyny w swoim okręgu, jest to zasługą wspomnianego wyżej trenera. W poprzednim sezonie Pogoń, występująca w klasie okręgowej, zajęła bezpieczne 9. miejsce.

Pogoń Świerzawa przegrała z GKS-em Raciborowice 0:2. Bramki zdobyli Kwoczka w 28. minucie spotkania oraz Kulesza osiem minut później. Raciborowice umocniły się w czubie jeleniogórskiej okręgówki, a polska piłka ma kolejny powód by chwalić się światu jaka jest unikatowa! Kibice żartowali w komentarzach, że trener stracił głos, ponieważ nie wiedział komu ma podpowiadać.

W spotkaniu drugiej kolejki klasy okręgowej, pokonaliśmy na wyjeździe zespół Pogoni Świerzawa 2:0. Mecz miał szczególne znaczenie ze względu na osobę trenera, Arkadiusza Palucha. Jak wiadomo, doświadczony szkoleniowiec prowadzi dwie drużyny, co spotkało się w środowisku piłkarskim z mieszanymi uczuciami. Ciekawostką jest również fakt, że w drużynie ze Świerzawy występuje Patryk Pietrzak, który jeszcze w poprzednim sezonie bronił naszych barw – napisał w swoich mediach społecznościowych klub GKS Cement Raciborowice. Pogoń Świerzawa z kolei o tej komicznej sytuacji wspomniała w krótkiej zapowiedzi: Pierwszy domowy mecz okręgówki już jutro. Trener Paluch zmierzy się z… samym sobą? Jutrzejsze spotkanie będzie dość wyjątkowe z uwagi na to, że naprzeciw siebie staną drużyny prowadzone przez tego samego trenera. Pogoń zmierzy się beniaminkiem Cement Raciborowice, których trenerem jest również Arkadiusz Paluch. Jest to dość niecodzienna sytuacja nawet na poziomie rozgrywek amatorskich. Wszystkich, którzy ciekawi są jak będzie wyglądało jutrzejsze spotkanie zarówno pod kątem organizacyjnym oraz boiskowym zapraszamy na stadion przy Kusocińskiego godz. 17:00. Janczyk w Raciborowicach

Wiosną 2023 roku w klubie z Raciborowic występował jeden z największych niespełnionych talentów w historii polskiej piłki – Dawid Janczyk. Swego czasu piłkarz Legii Warszawa trafił do CSKA Moskwa i od tamtego czasu zaczęły się jego problemy z alkoholem.

Po czasie spędzonym na Wschodzie trafił także na Ukrainę i do Belgii. Później dawna polska nadzieja zaczęła tułać się po klubach z niższych lig. Problemy i wszelkie demony zaczęły wracać – oddawał nawet do lombardu przedmioty swojej córeczki. W pewnym momencie,dziennikarz Piotr Dobrowolski chciał mu pomóc i wydał biografię piłkarza pod tytułem „Moja Spowiedź” – ten jednak wszystko przepił i znów wylądował na dnie. Gdy już pojawiała się u Janczyka iskierka nadziei – znów szybko gasła i było tak w każdym kolejnym klubie.

