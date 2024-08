Anglia: Brutalny faul zakończony złamaniem nogi. Mecz wstrzymano na godzinę

W meczu angielskiej National League doszło do dramatycznych scen. Piłkarz Woking Dion Kelly-Evans brutalnie sfaulował zawodnika Gateshead Grega Olleya. Pomocnik Gateshead złamał nogę, a pomoc była mu udzielana na murawie przez kilkadziesiąt minut. Dopiero po godzinie mecz został wznowiony. Obrońca Woking otrzymał za to zagranie czerwoną kartkę.

Brutalny faul w National League

W drugiej kolejce Vanarama National League Gateshead mierzyło się na wyjeździe z Woking. W 13. minucie meczu rozgrywanego na Kingsfield Stadium doszło do dramatycznych scen. Pomocnik Gateshead Greg Olley odebrał piłkę na własnej połowie i zabrał się z nią do przodu. Na połowie rywala został brutalnie zaatakowany przez obrońcę Woking Diona Kelly’ego-Evansa. Ustawiony tuż obok sędzia dostrzegł, że Olley ma złamaną nogę i natychmiast wstrzymał grę.

Zawodnicy obu drużyn widząc tę kontuzję zaczęli łapać się za głowy. Od razu na murawę wbiegli członkowie sztabu medycznego, a po chwili wjechała tam karetka. Olleyowi przez kilkadziesiąt minut udzielano pomocy na murawie, po czym przetransportowano go do szpitala. Mecz został wznowiony dopiero po godzinie, czyli ok. 16:15 czasu lokalnego. Kelly-Evans na boisko już nie wybiegł, bowiem od razu po swoim faulu został wrzucony z gry.

The full incident from Gregs injury. Kelly-Evans should never step foot on a pitch again. No sympathy towards Olley whatsoever. All the best skip ❤️ pic.twitter.com/LQkpLp8qjm — Thomas Boyle (@Boyle_Thomas08) August 17, 2024

Gateshead pokonało Woking 2:0, ale nikt w klubie nie cieszył się specjalnie z tej wygranej. Są dziś ważniejsze rzeczy, którymi musimy się przejmować, ale cieszymy się z trzech punktów zdobytych na wyjeździe – napisano na oficjalnym koncie klubu na Twitterze. W kierunku Olleya pojawiły się liczne słowa wsparcia. Podczas wyjazdowego meczu ogłoszono, że nowym piłkarzem Gateshead został Jean Belehouan. Wychowanek Manchesteru United i Sheffield United na swoim Twitterze napisał:

– (…) To zwycięstwo dedykujemy Gregowi. Życzę mu wszystkiego najlepszego w procesie rehabilitacji.

– Musimy wspierać Greggy’ego. On chciał żebyśmy kontynuowali grę. Ja sam byłem bardzo zdenerwowany i chciałem zakończyć mecz, ale chłopaki zdecydowali, że będziemy grać dalej. Wraz z Greggym podjęli słuszną decyzję. Uważam, że zagraliśmy naprawdę dobrze, ale w takich sytuacjach trudno skupić się na piłce nożnej – mówił dla strony klubowej trener Gateshead Rob Elliott.

– Greg chciał, żebyśmy kontynuowali grę i myślę, że wygraliśmy ten mecz dla niego – powiedział w rozmowie z mediami klubowymi piłkarz Gateshead Mark Beck.

Great win for the lads and pleased to get off the mark but some things are bigger than football. Wishing the skipper @gregolley7 a speedy recovery, we are all with you mate ❤️ https://t.co/3oRdYFgcUL — Mark Beck (@markbeck94) August 17, 2024

Jeszcze tego samego dnia wieczorem klub podzielił się nowymi informacjami ws. swojego piłkarza.

Greg Olley jest w dobrym stanie. W niedzielny poranek przejdzie operację złamanej nogi podczas meczu. Gateshead FC chce podziękować służbom medycznym za profesjonalizm i szybką pomoc udzieloną Greggowi oraz pracownikom Woking FC za zainteresowanie tą sytuacją. Chcemy również docenić piłkarzy, członków sztabu i kibiców, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu gry – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Po operacji głos zabrał sam Olley. Kontuzja, którą odniósł jest naprawdę poważna, ale z drugiej strony nie ma żalu do Kelly’ego-Evansa za tę sytuację: – Operacja przebiegła pomyślnie. Złamana noga, zwichnięta kostka i zerwane więzadła. Nie mam żadnych pretensji do Diona, takie niefortunne rzeczy się zdarzają. Już teraz zaczynam rehabilitację – pisze Olley na swoim twitterowym profilu.

Surgery all done and went well. Broken leg, dislocated ankle, plus ligaments all ruptured. No hard feelings at all towards Dion, these unfortunate things happen. Recovery starts now 👊💪 https://t.co/dcnTpDMxPb — Greg Olley (@gregolley7) August 18, 2024

Gateshead opublikowało jeszcze jeden komunikat, w którym poinformowano, że Olley nie zagra już w tym sezonie. Klub zapewnia pełne wsparcie swojemu piłkarzowi w długim procesie rehabilitacji. Podziękowano także lekarzom ze szpitala w Tooting, którzy przeprowadzili operację.

Greg Olley przeszedł długą operację bez większych komplikacji. Miała ona na celu naprawę złamanej kości strzałkowej, stabilizację kości piszczelowej oraz pełną naprawę więzozrostu stawu skokowego. Niestety, czeka go długi proces rehabilitacji. Będziemy nadal wspierać Grega i jego rodzinę, by mógł wrócić w pełni sprawny i zdrowy. Nie ma określonych ram czasowych jego powrotu, ale z całą pewnością nie zobaczymy go na boisku w sezonie 2024/25 – czytamy w komunikacie. Gateshead FC chce podziękować personelowi szpitala St. George’s w Tooting oraz podziękować za liczne słowa wsparcia, które napłynęły do klubu – dodano.

A further update on Greg Olley, following surgery at St George's Hospital in Tooting on Sunday morning.#WorClub ⚪️⚫️ pic.twitter.com/a0me0py99r — Gateshead FC (@GatesheadFC) August 19, 2024

fot. Vanarama National League / YouTube