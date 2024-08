Wyróżnienia 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Miniony weekend z polską piłką obfitował w wiele emocji i niespodzianek. Porażki faworytów, zwycięstwa kopciuszków, zmiana lidera i aż sześć goli w jednym ze spotkań. To wszystko działo się podczas piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy, którą tradycyjnie podsumujemy za pomocą ligowych wyróżnień.

Piłkarz 5. kolejki Ekstraklasy – Benjamin Kallman

Pierwsza i zdecydowanie najważniejsza kategoria, z którą mieliśmy spory problem. Z jednej strony warto docenić także postawę bramkarza Górnika Zabrze – Michała Szromnika, który zaliczył kapitalny występ przeciwko Rakowowi Częstochowa. W naszym zestawieniu zwycięża jednak napastnik Cracovii, który dwoma strzelonymi golami pomógł sprawić niemałą sensację, pokonując na wyjeździe obecnego mistrza Polski – Jagiellonię Białystok.

Fiński snajper zdobył dwie bramki – pierwszą, otwierającą wynik spotkania – kiedy to strzał oddał po zgrabnym zwodzie, oraz drugą – w 53. minucie po zamieszaniu w polu karnym. Kallman chwilę później miał jeszcze szansę na hat-tricka, jednak ostatecznie licznik trafień Skandynawa zatrzymał się na dwóch golach.

Niespodziewany początek w Białymstoku! 👀 Benjamin Kallman ograł rywala i wykorzystał już pierwszą okazję! Cracovia prowadzi! ⚽ 📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/2OeiqPIxqG — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 17, 2024

Gol kolejki – Jarosław Kubicki

Zostajemy w Białymstoku, gdzie bezsprzecznie padł najładniejszy gol minionego weekendu w polskiej piłce. W poprzednich Ekstraklasowych wyróżnieniach na miejscu laureata tej kategorii najczęściej umieszczaliśmy zawodników, którzy popisywali się pięknymi strzałami czy kapitalnymi, technicznymi wykończeniami.

Tym razem w stolicy Podlasia mieliśmy do czynienia z prawdziwą, znaną raczej z innej części kontynentu tiki-taką w wykonaniu podopiecznych Adriana Siemieńca. Gra na jeden kontakt, w powietrzu i sytuacyjne, ale jednocześnie precyzyjne i techniczne wykończenie. W tej bramce wszystko było po prostu idealne. Trochę przypomina ona słynną bramkę Arsenalu, gdzie Olivier Giroud asystował piętą do Jacka Wilshere’a.

Beautiful passing and build up by Jagiellonia Białystok which ended with a Jarosław Kubicki goal. Siemieniec brand of football ⚽️

pic.twitter.com/1k5lh2PCRx — Scouting Polska (@ScoutingPolska) August 17, 2024

Młodzieżowiec kolejki – Kacper Łukasiak

W zespole Pogoni Szczecin nastała epoka „Post Gustafsson”. Jednym z jej największych beneficjentów w przyszłości może okazać się 20-letni Kacper Łukasiak. Co prawda młodzieżowiec „Portowców” od początku sezonu jest pierwszoplanową postacią w ekipie z zachodniopomorskiego, jednak teraz jego rola może być jeszcze większa. W zwycięskim 2:0 meczu przeciwko Widzewowi Łódź Łukasiak dał kolejny dobry impuls, strzelając gola na 2:0 i pieczętując zwycięstwo Pogoni.

Świetny wieczór i fantastyczne wsparcie z trybun ⚽️🔥 Dziękujemy Portowcy 💙❤️ pic.twitter.com/2T2cuPMK4j — Kacper Łukasiak (@k_lukasiak_8) August 18, 2024

Warto wspomnieć, że wcześniej – w pierwszej kolejce – młodzieżowiec „Portowców” również strzelił gola. Wtedy przeciwko Koronie Kielce. Na ten moment Pogoń zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli. Jeśli Łukasik obecną formę utrzyma do końca sezonu, wielce prawdopodobny może być wariant, w którym szczecinianie utrzymają miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach.

Mecz kolejki – Jagiellonia Białystok vs Cracovia

Po raz trzeci w tym podsumowaniu zahaczymy o stadion przy ulicy Słonecznej 1.

Spotkanie „Jagi” z „Pasami” było bowiem jednym z najlepszych starć w dopiero co rozpoczętym, ale trwającym już ponad miesiąc sezonie PKO BP Ekstraklasy. Piękna bramka, łącznie sześć goli i zwycięstwo zespołu stawianego przed meczem w roli underdoga. To wszystko złożyło się na naszym zdaniem mecz kolejki. Czego chcieć więcej? Ostatecznie Cracovia zwyciężyła bowiem 4:2 i sprawiła na Podlasiu niemałą niespodziankę.

Porażka zdecydowanie nie jest dobrym prognostykiem przed czwartkiem, kiedy to podopieczni Adriana Siemieńca w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy zagrają u siebie przeciwko europejskiej potędze – Ajaxowi Amsterdam.

Witamy w tę piękną niedzielę! Na wypadek, gdyby kawa nie pobudziła, Łapcie skrót wczorajszego meczu ☕️⚽️ pic.twitter.com/kdg3zK6GJv — CRACOVIA (@KSCracoviaSA) August 18, 2024

Niespodzianka kolejki – Puszcza robi swoje i ośmiesza rywala

Jeszcze większą niespodzianką są jednak rozmiary zwycięstwa Puszczy Niepołomice. W zeszłym sezonie byli spisywani na straty i do ostatnich kolejek walczyli o utrzymanie. Teraz podopieczni Tomasza Tułacza wyrastają powoli na solidnego ligowego średniaka, śmiało można go nazwać „Wartą Poznań 2.0” – czyli drużyną robiącą wyniki ponad stan oraz pokazującą ligowej szarzyźnie taktyczne nowinki, takie jak chociażby idealne wrzuty z autu prosto w pole karne, które zawodnicy Puszczy opanowali do perfekcji.

W miniony weekend ekipa z zaledwie 12-tysięcznego miasta rozniosła u siebie (na obiekcie Cracovii) Lechię Gdańsk. Co prawda jest to beniaminek, ale wynik szokuje. Byłby on jeszcze bardziej efektowny, ale bramkę honorową goście zdobyli już w samej końcówce. Ostatecznie Puszcza Niepołomice zwyciężyła aż 4:1 i dla „żołnierzy Tułacza” było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Warto wspomnieć, że tydzień temu drużyna z Małopolski także sprawiła niemałą niespodziankę, remisując 2:2 z Legią Warszawa.

90’ ⏱️ 𝗞𝗢𝗡𝗜𝗘𝗖 𝗠𝗘𝗖𝗭𝗨 To był piękny dzień w Krakowie! 🥰 Dzięki, że byliście razem z nami 😎 pic.twitter.com/HEC8Gc8Q6m — MKS Puszcza Niepołomice (@MKSPuszcza) August 16, 2024

