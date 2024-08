Doświadczony zawodnik wraca do Evertonu

Mark McAdam z Sky Sports News poinformował, że bramkarz Asmir Begović rozmawia z Evertonem ws. jego powrotu na Goodison Park. Kilkanaście godzin później Fabrizio Romano dodał, że Bośniak podpisze z ”The Toffees” roczny kontrakt, a w ciągu maksymalnie dwóch dni przejdzie testy medyczne.

Bramkarz Asmir Begović praktycznie całą seniorską karierę związany jest z Anglią. Na Wyspy trafił w 2003 roku jako 16-latek, gdy odbył testy w Tottenhamie i Portsmouth. Ostatecznie to z klubem z Fratton Park podpisał kontrakt, ale ze względu na nieposiadanie unijnego paszportu do 18. urodzin nie mógł występować w meczach, w których pobierane są opłaty za wejście.

W 2006 roku uzyskał wizę pracowniczą, dzięki czemu mógł być wypożyczany do brytyjskich klubów. Tym samym Portsmouth wypożyczało go do Macclesfield, Bournemouth, Yeovil Town i Ipswich. Dla Portsmouth rozegrał zaś 17 meczów, z czego 11 na poziomie Premier League. Po spadku tego klubu w 2010 roku do Championship odszedł do Stoke, gdzie spędził najwięcej czasu w seniorskiej karierze.

Zawodnikiem ”The Potters” był przez pięć lat i rozegrał tam najwięcej meczów w karierze – 173. W listopadzie 2013 roku w meczu Premier League z Southampton już w 12. sekundzie… strzelił gola… i to Arturowi Borucowi. W 2015 roku przeszedł do ówczesnego mistrza Anglii – Chelsea, ale tam był tylko zmiennikiem Thibaut Courtois. Choć w ciągu dwóch sezonów i tak zdołał rozegrać 33 mecze.

W 2017 roku wrócił do Bournemouth, gdzie wygrał rywalizację o miejsce w bramce z… Arturem Borucem. Pierwszą część sezonu 2019/20 spędził na wypożyczeniu w Karabachu Agdam, a drugą część w Milanie. W tym czasie Bournemouth spadło z Premier League, a w pierwszym sezonie ”Wisienek” na zapleczu znów był podstawowym bramkarzem.

Bournemouth nie udało się od razu wrócić do Premier League, a Begović jako wolny zawodnik podpisał roczny kontrakt z Evertonem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jednak od lat podstawowym bramkarzem jest tam Jordan Pickford, a Bośniak w barwach ”The Toffees” rozegrał tylko dziesięć meczów. Poprzedni sezon spędził w QPR, gdzie wystąpił w 45 z 46 meczów Championship. Jednak od maja jest bez klubu, gdyż jego umowa z londyńskim klubem wygasła.

Wkrótce Everton zostanie drugim klubem – obok Bournemouth – w karierze Begovicia, do którego po czasie wróci. Mark McAdam z Sky Sports News poinformował, że bramkarz odbył rozmowy ws. powrotu na Goodison Park. Według dziennikarza menedżer ”The Toffees” Sean Dyche chce, by jego doświadczenie pomogło w budowaniu szatni.

Wkrótce Fabrizio Romano dodał, że Begović podpisze z Evertonem roczny kontrakt, a w ciągu 24-48 godzin mają odbyć się testy medyczne. 37-letni już bramkarz znów będzie jednak tylko zmiennikiem Jordana Pickforda, który jest niekwestionowanym liderem zespołu. Ma on jednak większe szanse na zastąpienie w ostateczności reprezentanta Anglii niż Joao Virginia. Portugalczyk od pięciu lat jest zawodnikiem Evertonem, ale w pierwszym zespole zaliczył tylko sześć występów.

🔵✍🏻 Everton have agreed deal to sign Asmir Begović as new goalkeeper.

One year deal until June 2025, medical this week likely to be in the next 24/48h.

Begović, back to #EFC. pic.twitter.com/rEFtABago3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024