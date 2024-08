Manuel Neuer kończy reprezentacyjną karierę

W domu Marca-Andre ter Stegena wystrzeliły szampany. Manuel Neuer wreszcie powiedział „dość” i ogłosił zakończenie swojej kariery reprezentacyjnej. Po 124 występach w barwach „Die Mannschaft” bramkarz Bayernu Monachium postanowił w pełni skupić się na grze w klubie.

15 lat i wystarczy – Manuel Neuer odpuszcza

Manuel Neuer zadebiutował w reprezentacji Niemiec 2 czerwca 2009 roku w spotkaniu towarzyskim ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Początkowo o miejsce w wyjściowej jedenastce rywalizował z Robertem Enke i Rene Adlerem. Pierwszy z nich kilka miesięcy później popełnił samobójstwo, natomiast drugi doznał złamania żebra i był wykluczony z gry na dłuższy okres. Wówczas grający jeszcze w Schalke bramkarz wskoczył między słupki „Die Mannschaft” i już nigdy z nich nie wypadł.

Od tego momentu Niemiec opuszczał już tylko mecze towarzyskie oraz te, w których nie mógł wystąpić z powodu urazu. W sumie zdążył rozegrać 124 mecze, w których aż 51 razy schodził z boiska niepokonany. Po mistrzostwach Europy rozgrywanych w Niemczech postanowił podążyć śladami innego reprezentanta – İlkaya Gündoğana i również zdecydował się zrezygnować z gry dla kadry narodowej. Oprócz nich karierę zakończył również Toni Kroos – z tym, że on już nie wróci do gry w klubie.

– Ten dzień musiał kiedyś nadejść. Dziś kończy się moja kariera w reprezentacji Niemiec. Każdy, kto mnie zna, wie, że ta decyzja nie była dla mnie łatwa. (…) Mieliśmy wiele wzlotów i upadków. Punktem kulminacyjnym było oczywiście zwycięstwo w mistrzostwach świata w Brazylii. Kiedy dziś patrzę wstecz, jestem bardzo dumny i wdzięczny, że mogłem stać z kolegami z drużyny na boisku i być kapitanem przez 7 lat. Ukoronowaniem mojej kariery był powrót po kontuzji i gra na domowym Euro. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom DFB, którzy mi towarzyszyli, zwłaszcza trenerom i trenerom bramkarzy, sztabowi – byliśmy rodziną. A także moim kolegom z drużyny, z którymi gra i treningi sprawiały mi wiele radości. Specjalne podziękowania dla fanów za wspieranie mnie. Wsparcie było zawsze. Uwielbiałem nosić koszulkę reprezentacji Niemiec. Dziękuję bardzo – napisał Manuel Neuer w poście w mediach społecznościowych.

Szansa dla młodszych

W kontekście Manuela Neuera często pada stwierdzenie „niekwestionowany numer jeden w bramce reprezentacji Niemiec”. Nie jest to do końca prawda – o ile kolejni selekcjonerzy rzeczywiście stawiali na bramkarza Bayernu Monachium tak kibice „Die Mannschaft” kwestionowali wybór 38-letniego bramkarza i woleliby w bramce oglądać Marca-Andre ter Stegena.

Młodszy o sześć lat bramkarz FC Barcelony mimo kapitalnej formy w poprzednich latach nie mógł liczyć na grę w drużynie narodowej. Wielokrotnie w niemieckich mediach pojawiały się spekulacje, jakoby młodszy z bramkarzy czuł się niedoceniony i mógł zrezygnować z udziału w turnieju. Marc-Andre ter Stegen opuścił EURO 2020 z powodu operacji kolana. Deklarował jednak, że gdyby to on a nie Manuel Neuer był numerem jeden w bramce reprezentacji, to odłożyłby operację na czas po turnieju. Dotychczas bramkarz FC Barcelony zagrał w reprezentacji Niemiec 40 razy, jednak aż 25 razy w meczach towarzyskich.

Wydaje się, że teraz wychowanek Borussii Mönchengladbach będzie numerem jeden – no chyba, że znów będzie miał pecha. Od lat męczą go urazy pleców, a jak nie trudno się domyśleć bramkarz na tego typu urazy jest mocniej narażony. W razie konieczności gotowość do gry z pewnością zgłoszą inni, którzy też czekają na swoje szanse w reprezentacji Niemie: Olivier Baumann z Hoffenheim, Kevin Trapp z Eintrachtu Frankfurt, Bernd Leno z Fulham, Stefan Ortega z Manchesteru City czy utalentowany Noah Atubolu z Freiburga.

