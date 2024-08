FC Barcelona – Athletic Bilbao 24.08 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 2.39 FC Barcelona - Athletic Bilbao Barcelona/Barcelona & powyżej 1.5 gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao. Mamy piękny okres w świecie piłki nożnej, ponieważ końcówka wakacji to kwalifikacje do europejskich pucharów, gdzie trwają ostateczne rozstrzygnięcia, ale także start topowych lig w Europie! Także futbol wraca na najwyższych obrotach w sezonie 2024/2025.

W hiszpańskiej La Lidze już doszło do niespodzianki, bo punkty zgubił już między innymi Real Madryt czy Atletico. W sobotę 24 sierpnia o godzinie 19:00 na Estadio Olímpico FC Barcelona zmierzy się z Athletic Bilbao i śmiało można ten mecz uznać za hit 2. kolejki! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.



FC Barcelona – Athletic Bilbao – typy bukmacherskie

FC Barcelona musiała przede wszystkim przełknąć fakt, że ich odwieczny rywal, czyli Real Madryt był po prostu poza zasięgiem i całkowicie zdominował rozgrywki hiszpańskiej La Ligi, gdzie odjechał rywalom i każdego swojego rywala rozstrzelał. Duma Katalonii miała swoje problemy, przegrała pięć spotkań, ich defensywa też do najlepszych nie należała, bo na przestrzeni całego sezonu stracili 44 bramki, a mniej nawet straciło Bilbao, Sociedad czy Atletico. W klubie cały czas są problemy finansowe i nawet po pozyskaniu nowych zawodników jest kłopot z ich zarejestrowaniem i trzeba kogoś sprzedać. W trakcie letniego okienka „Blaugrana” dokonała dwóch wzmocnień. Sprowadzono Pau Victora oraz Daniego Olmo. Ten pierwszy już zdążył zadebiutować, natomiast były zawodnik RB Lipska nie może na razie zostać zgłoszony. Ale to na razie nie przeszkadza w grze Katalończyków, ponieważ zaczęli od zwycięstwa 2:1 nad Valencią grając na wyjeździe. Pierwsi bramkę jednak zdobyli gospodarze, ale na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bo w 5. minut dwa trafienia zanotował Robert Lewandowski, w tym jedno z rzutu karnego i nas bardzo cieszy forma Polaka na samym starcie rozgrywek.

Athletic Bilbao należy do czołówki i tutaj co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Rozpoczęli jednak od remisu na swoim stadionie przeciwko Getafe (1:1). Spotkanie było dość wyrównane, a wynik jak najbardziej sprawiedliwy. W okresie przygotowawczym ich rezultaty były dość mieszane, bo pokonali Osasunę czy Eibar, a przegrywali z Aston Villą czy VfB Stuttgart. Wiadome także, że lepiej zdecydowanie spisują się na własnym stadionie niż w delegacjach. Mało tego, nie mogą na razie grać w optymalnym składzie, ponieważ kontuzjowani są między innymi Oscar de Marcos, Alvaro Djalo czy Unai Simon.

Barca odniosła ważne zwycięstwo w pierwszej kolejce, już ma przewagę psychologiczną nad Realem Madryt, a ich celem nadrzędnym jest odzyskanie tytułu mistrzowskiego. Athletic jest dobrym zespołem, ale Duma Katalonii musi takie mecze wygrywać. Gram tutaj 1. polowa/mecz – FC Barcelona oraz powyżej 1.5 gola w meczu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie FC Barcelona – Athletic Bilbao

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem FC Barcelona – Athletic Bilbao. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma oczywiście Robert Lewandowski, który w pierwszej kolejce strzelił dwie bramki. Kurs 1.97 w Totalbet, natomiast jeśli chodzi o gości to Gorka Guruzeta – 3.65



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero druga kolejka w hiszpańskiej La Lidze, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona – Athletic Bilbao

Barcelona wygrała trzy mecze na pięć bezpośrednich z Athletic, a w tym czasie padły dwa remisy

W tych pojedynkach Barca strzeliła osiem bramek, natomiast Bilbao dwa gole

W pierwszej kolejce Duma Katalonii wygrała 2:1 z Valencią, a Bilbao zremisowało z Getafe 1:1

Przewidywane składy FC Barcelona – Athletic Bilbao

Barcelona : ter Stegen, Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde, Bernal, Casado, Torres, Raphinha, Yamal, Lewandowski.

: ter Stegen, Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde, Bernal, Casado, Torres, Raphinha, Yamal, Lewandowski. Athletic: Padilla, Berchiche, Paredes, Alvarez, Gorosabel, Vesga, Prados, Berenguer, Sancet, Williams, Guruzeta.

