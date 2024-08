FC Liverpool – Brentford 25.08 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.64 FC Liverpool - Brentford Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz FC Liverpool – Brentford. Powoli rozkręca nam się sezon piłkarski 2024/2025 i do gry wkracza zdaniem wielu ekspertów najlepsza liga na świecie, czyli angielska Premier League. Każdy sobie zadaje pytanie czy będzie ktoś w stanie zdetronizować Manchester City? Czas na wielkie granie i emocje!

Przed nami druga kolejka, a na inauguracje Chelsea czy Tottenham już zdążyły zgubić punkty ligowe. W niedzielę o godzinie 17:30 na słynnym Anfield Road FC Liverpool podejmie Brentford i będzie chciał zgarnąć kolejne trzy punkty. Ale czy ta sztuka się uda? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij bonus 200% od wpłaty! ⬅️

FC Liverpool – Brentford – typy bukmacherskie

FC Liverpool od końcówki 2015 roku budował piękną historię, gdzie za sterami siedział Jurgen Klopp. Jednak kolejna era się zakończyła, ponieważ Niemiec po przepracowaniu blisko 9 lat postanowił opuścić dotychczasowe stanowisko, a jego miejsce zajął Holender Arne Slot. Co do ruchów transferowych to The Reds zachowali praktycznie całą kadrę, ale także nikogo wartościowego nie ściągnęli do klubu, więc nowy szkoleniowiec bazuje na tym co było do tej pory. Inaugurację sezonu mogą zaliczyć do udanych, ponieważ pokonali na wyjeździe świeżego beniaminka – Ipswich Town, a każdy wie jak ciężko się gra na starcie z zespołami, które dopiero awansowały. Gra jednak pozostawia jeszcze wiele do życzenia, bo Liverpool miał problem z atakiem pozycyjnym, gdzie widać było chaos, a w efekcie nie oddali żadnego celnego strzału w pierwszej części gry. Druga odsłona wyglądała już zupełnie inaczej i zaczęli dominować, bombardować bramkę rywala, czego potwierdzeniem były dwie bramki w ciągu pięciu minut, a autorami trafień byli Jota oraz Salah. Ogólnie Liverpool jest niepokonany od końcówki kwietnia, gdzie przegrali w derbach z Evertonem, a w okresie przygotowawczym wygrali wszystko poza jednym remisem z Las Palmas. Odprawili wtedy między innymi Sevillę, Manchester United czy Arsenal.

Brentford mimo, że zajął dopiero 16. miejsce w poprzednim sezonie to spokojnie się utrzymał, bo miał sporą przewagę nad strefą spadkową. Patrząc na dolną część tabeli to strzelili najwięcej goli – 56. Teraz mówi się sporo o odejściu Ivana Toneya, który nie znalazł się w kadrze zespołu w ostatnim meczu. Zespół z Londynu cały czas szuka wzmocnień i mówi się między innymi o Gustavie Nunes z Gremio oraz Sepp van den Bergu z… LFC. Pierwsza kolejka w ich wykonaniu była udana, ponieważ pokonali na własnym stadionie Crystal Palace 2:1 i są na pewno moralnie podbudowani. Wejście w sezon jest bardzo ważne, a goście już nieraz udowodnili, że są w stanie napsuć krwi czołowym ekipom.

Brentford miało udany start, Liverpool ospale, ale się obudził i wygrał, dlatego stawiam tutaj gola po obu stronach.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie FC Liverpool – Brentford

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem GKS Katowice – Motor Lublin. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma Mohamed Salah z Liverpoolu, który wpisał się na listę strzelców na inaugurację – kurs 1.77. Natomiast jeśli chodzi o gości to Bryan Mbeumo – 4.30.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero druga kolejka w angielskiej Premier League, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Liverpool – Brentford

Na pięć bezpośrednich pojedynków cztery razy wygrywał Liverpool, natomiast raz Brentford

Dwa razy pokrywał się BTTS, LFC strzeliło 12 goli, a Brentford 4.

Na inaugurację obie drużyny wygrały swoje mecze

Przewidywane składy FC Liverpool – Brentford

FC Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jota, Diaz

: Alisson – Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jota, Diaz Brentford: Flekken; Ajer, Pinnock, Collins, Roerslev, Norgaard, Jensen, Janelt, Schade, Mbeumo, Wissa

Fot. PressFocus