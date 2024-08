UEFA zmodyfikowała hymn Ligi Mistrzów – internauci są zawiedzeni

W nadchodzącym sezonie Ligi Mistrzów zobaczymy nowy format rozgrywek. Jak się okazuje, UEFA zdecydowała się nieco zmienić charakterystyczny i wszystkim znany hymn, wracając do wersji z 1992 roku. Kibice usłyszeli efekty zmian m.in. podczas meczu Dynama Kijów z RB Salzburg rozgrywanego w Lublinie i zdania są mocno podzielone.

Nowy format Ligi Mistrzów

O tym, że sezon 2024/25 będzie innowacyjny wiemy już od miesięcy. Nowy format rozgrywek ma urozmaicić rywalizację między największymi klubami w Europie. Warto zaznaczyć, że nie uświadczymy już tradycyjnej fazy grupowej, lecz jedną wielką (36-drużynową) ligę, gdzie każdy z zespołów rozegra w systemie szwajcarskim osiem spotkań. Wszystkie zmiany dokładnie opisywaliśmy początkiem 2024 roku.

An exciting new era for European club football awaits 🤩 Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024

To ogromna reforma, zważywszy na to, że nie tylko Liga Mistrzów będzie w nowym wydaniu, ale również Liga Europy oraz Liga Konferencji. Najważniejszą zmianą w tym wszystkim będzie większa liczba meczów w pierwszej fazie, lecz UEFA tłumaczy to chęcią uatrakcyjnienia rozgrywek. W najgorszym wypadku triumfator przyszłorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów rozegra nie jak dotychczas 13 meczów, ale 17.

Jeśli kibice myśleli, że to już koniec zmian przed nadchodzącym startem rozgrywek Ligi Mistrzów, to byli w dużym błędzie. Jak się okazuje, Aleksander Čeferin i jego zespół postanowił zmienić także oprawę muzyczną.

„Nowe-stare” brzmienia na stadionach

O tym, że jest możliwa zmiana także w tym zakresie, ogłaszali dziennikarze „The Mirror„. Potwierdzeniem tych słów były ostatnie spotkania czwartej rundy eliminacji, kiedy to przed nimi zaprezentowano „nową-starą” wersję. Hymn wybrzmiał także w Polsce, dokładnie w Lublinie, gdzie odbywało się spotkanie rundy play-off Ligi Mistrzów pomiędzy Dynamem Kijów a RB Salzburg. Komentarze oceniające taki ruch są bardzo niekorzystne, lecz UEFA chciała wraz ze zmianami w formacie, odświeżyć oprawę muzyczną.

🚨🎶 Así suena el nuevo himno de la UEFA Champions League… ¿Opiniones?pic.twitter.com/nHgqXlo0hP — madridistaReal (@RMadridistaReal) August 21, 2024

Hymn Ligi Mistrzów to utwór skomponowany w 1992 roku przez Tony’ego Brittena. Jest to przede wszystkim adaptacja innego utworu „Zadok the Priest” Handla. Pierwsza wersja była wykonywana przez Royal Philharmonic Orchestra i była ona grana do 2006 roku. Dokładnie do meczu finałowego na Stade de France, w którym wystąpiły Arsenal oraz FC Barcelona (hiszpańska ekipa wygrała 2:1).

Od tego momentu UEFA zdecydowała się nieco odświeżyć hymn Ligi Mistrzów i odejść od orkiestrowej wersji. Ikoniczna wręcz melodia wybrzmiewała przez 18 lat na największych europejskich arenach, lecz teraz nadszedł moment zmiany. Powrót do starej wersji z orkiestrą ma być znakiem zmian i „nowej ery”. Kibice nie do końca są zadowoleni, lecz zdania są też podzielone. Do niektórych wersja z 1992 roku przemawia mocniej i bardziej dosadnie – wiele jest też głosów, że ”nie ma sensu zmieniać coś, co jest idealne”.

Jedno jest pewne, aktualne rozgrywki będą kompletnie inne od tych, które mieliśmy przyjemność obserwować przez 18 ostatnich lat. Pierwsze mecze fazy ligowej Ligi Mistrzów już 17 września – ostatnia kolejka to z kolei 29 stycznia 2025.

Fot. screen X/ UEFA Champions League