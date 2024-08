Palermo po kolejnego reprezentanta Polski

Palermo rok temu zdecydowało nabyć drogą kupna polskiego obrońcę SPAL Ferrara, Patryka Pedę. Dziś według Gianluki Di Marzio możliwe jest bardzo mocno, że będzie miał on kolegę z kadry w swoim klubie. Potwierdzają to też informacje z Sardynii – barwy ”Rosanero” zasilić ma bowiem Mateusz Wieteska, który bardzo dobrze zaczął sezon w Cagliari. Według znanego newsman temat jest zaawansowany, a klub z Sardegna Arena poważnie rozważa ofertę.

Palermo ściąga kolejnego reprezentanta Polski

Mateusz Wieteska przybył na Sardynię w 2023 roku z Clermont Foot za pięć milionów euro. Jego początek był obiecujący, zaliczył asystę w jednym z pierwszych meczów oraz grał w pierwszym składzie, ale szybko wajcha przestawiła się w drugą stronę.

Claudio Ranieri bardziej cenił choćby Alberto Dossenę czy Edoardo Goldanigę (który jest już w Como). Dziś, po mocnym początku sezonu, gdzie zatrzymał Artema Dowbyka, który dopiero co skończył sezon La Liga jako król strzelców, zgłasza się po Polaka Palermo. Niektórzy kibice wydają się być bardzo zadowoleni z takiego posunięcia.

Polak ma jednak też inne oferty, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z „Meczyków„. Zwiększy to przy okazji konkurencję Patrykowi Pedzie. Nie jest znana cena, jaką oferują „Rosaneri” klubowi z Sardynii.

Sycylijczycy mają spore ambicje. Ich cel jest jasny – powrót do Serie A. Czterokrotny reprezentant Polski jest częścią tych planów. Od półtora roku klub jest w rękach City Football Group, ale w klubie na pojedynczych zawodników nie wydaje się fortuny.

Swego czasu klub negocjował nawet wykup swojej największej gwiazdy, Matteo Brunoriego, którego Juventus puścił po długich negocjacjach za trzy miliony euro. Sycylia nie widziała żadnej ze swojej drużyn w Serie A od 2017 roku, wtedy Palermo po raz ostatni grało na poziomie Serie A.

🩷 Take me back. pic.twitter.com/HZ2nSQ7XON — These Football Times (@thesefootytimes) July 10, 2024

Inna z drużyn, która gra na półwyspie – Catania – po raz ostatni z kolei we włoskiej elicie wystąpiła w 2014. Niegdyś kluby te znane z pracy Diego Simeone czy gry Josipa Ilicicia, Alejandro „Papu” Gomeza oraz Argentyńczyków: Javiera Pastore i Paulo Dybali dziś marzą, aby powtórzyć te lata urodzaju.

Dziś Palermo walczy o to, by wrócić do Serie A, a ich rywal z Sycylii – jest średniakiem trzeciej ligi. Catania zbankrutowała w 2022 roku. Klub odradza się teraz będąc w australijskich rękach. Wiceprezydentem Catanii jest 46-krotny reprezentant ”Socceroos”, Vince Grella.

Fot. PressFocus