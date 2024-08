Zwrot w sprawie przyszłości reprezentanta Hiszpanii! Nie La Liga, a Premier League

Wydawało się, że transfer reprezentanta Hiszpanii Carlosa Solera do Realu Sociedad jest kwestią czasu. O rzekomym transferze informował Fabrizio Romano, temat podawały dalej hiszpańskie i francuskie media, tymczasem w grę wszedł inny klub – West Ham United i wiele wskazuje na to, że „skradnie” zawodnika Paris Saint-Germain Baskom z przed nosa.

Reprezentant Hiszpanii na wylocie z PSG

Szósta drużyna poprzedniego sezonu La Liga przygotowuje się na utratę swojej największej gwiazdy środka pola. Reprezentant Hiszpanii, z którą sięgnął niedawno po mistrzostwo Europy czyli Mikel Merino według informacji podawanych przez Fabrizio Romano jest już dogadany z Arsenalem. Real Sociedad sprowadził już chorwacką perełkę ze stajni RedBulla – Lukę Sucicia. Zanim jednak doszło do transferu uczestnika ostatnich mistrzostw Europy wiele mówiło się, że w San Sebastian wyląduje reprezentant Hiszpanii Carlos Soler.

Paris Saint-Germain nie zamierza stawać na drodze wychowankowi Valencii i chętnie się go pozbędzie. Zwłaszcza, że nie jest on kluczowym elementem drużyny prowadzonej przez Luisa Enrique a jedynie uzupełnieniem szerokiej kadry. Soler z La Liga wyjeżdżał jako jeden z najlepszych pomocników w lidze hiszpańskiej i z pewnością miał potencjał, by znowu stać się wyróżniającym zawodnikiem w lidze.

Tak się jednak nie stanie. Wydawało się, że w transakcję może się włączyć były klub reprezentanta Hiszpanii – Valencia. Pomocnik był widziany na trybunach podczas sobotniego meczu „Nietoperzy” z FC Barceloną w ramach pierwszej kolejki nowego sezonu La Liga.

Jednak Anglia?

Jak informuje „Le Parisien” West Ham United oferuje za zawodnika PSG około 23 miliony euro w ramach bezpośredniego transferu a nie – jak donoszą Marc Mechenoua i Benjamin Quarez – wypożyczenia z opcją wykupu. Według ich informacji dyrektor sportowy paryskiego klubu również skłania się ku transferowi definitywnemu.

Szkoleniowiec „Młotów” Julen Lopetegui ma być wielkim entuzjastą możliwości pracy z 27-latkiem i uważa go za bardzo wartościowe wzmocnienie. West Ham United w letnim oknie transferowym jest bardzo aktywny – w sumie klub z Londynu wydał już ponad 140 milionów euro. Do klubu trafili dotychczas już:

Wes Foderingham (bramkarz, Anglia) – wolny transfer

Guido Rodríguez (defensywny pomocnik, Argentyna) – wolny transfer

Aaron Wan-Bissaka (prawy obrońca, Anglia) – 18 mln euro z Manchesteru United

Luis Guilherme (skrzydłowy, Brazylia) – 23 mln euro z Palmeiras

Crysencio Summerville (skrzydłowy, Holandia) – 30 mln euro z Leeds United

Niclas Füllkrug (napastnik, Niemcy) – 27 mln euro z Borussii Dortmund

Max Kilman (środkowy obrońca, Anglia) – 47,5 mln euro z Wolverhampton

Jean-Clair Todibo (środkowy obrońca, Francja) – wypożyczenie z OGC Nice

