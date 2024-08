Syn medalisty mistrzostw świata zagra w Anglii?

Syn brązowego medalisty mistrzostw świata 1998 Dario Simicia – Roko jest krok od transferu do Sunderlandu. Portal ”germanijak.hr” poinformował, że 20-latek przebywa w Anglii, gdzie czeka na porozumienie pomiędzy klubem Championship a RB Salzburgiem. Następnie przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt z ”Czarnymi Kotami”.

Roko Simic urodził się we wrześniu 2003 roku w Mediolanie, bowiem jego ojciec Dario był wówczas zawodnikiem AC Milanu. Zresztą, Dario do stolicy Lombardii trafił już w 1999 roku, gdy przeniósł się z Dinama Zagrzeb do Interu. Po trzech latach został zawodnikiem największego rywala Interu – AC Milanu, gdzie osiągał największe sukcesy w karierze klubowej. W 2003 roku wygrał z ”Rossonerimi” Ligę Mistrzów i Puchar Włoch, w 2004 roku rozgrywki Serie A, a w 2007 roku dołożył kolejny triumf w Champions League.

W 2008 roku Dario odszedł do Monaco, a w kwietniu 2010 roku po 11 latach wrócił do rodzimego Dinama Zagrzeb na zasadzie wolnego transferu. Tam kilka miesięcy później zakończył karierę w wieku 34 lat. Jeszcze przed wyjazdem do Włoch jako piłkarz Dinama zdobył z reprezentacją Chorwacji sensacyjny brązowy medal na mistrzostwach świata 1998. Dla drużyny narodowej zagrał równo 100 razy, co na ten moment daje mu 11. miejsce wśród zawodników z największą liczbą występów dla ”Ognistych”.

Roko pierwsze kroki w seniorskiej piłce również stawiał w klubie z Zagrzebia, ale w Lokomotiwie. W przeciwieństwie do swojego ojca, nie jest on jednak obrońcą, a typową ”dziewiątką”. Latem 2021 roku za niepełnoletniego jeszcze zawodnika cztery miliony euro zapłacił Red Bull Salzburg. Simić został tym samym najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Lokomotiwy, choć w przeszłości klub sprzedawał takich zawodników, jak Marcelo Brozović, Ante Budimir, czy Lovro Majer.

Od razu po transferze do Austrii został wypożyczony do satelitarnego Liefering, gdzie w sezonie 2021/22 zdobył 19 bramek w 24 meczach drugiej ligi austriackiej. Jednocześnie z młodzieżowym zespołem Salzburga dotarł do finału młodzieżowej Ligi Mistrzów. W tych rozgrywkach zaliczył dziewięć występów, w których strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty.

Pierwszą część sezonu 2022/23 spędził w Salzburgu, ale był tylko rezerwowym. Zimą 2023 roku został więc wypożyczony do ówczesnego mistrza Szwajcarii – FC Zurich. Tam przyszło mu się bić o utrzymanie w szwajcarskiej Super League, bowiem obrońcy tytułu byli pogrążeni w kryzysie. Dla Zurichu rozegrał 16 meczów, gdzie zanotował cztery trafienia i jedną asystę.

Roko Simic (18/🇭🇷) in his first season for RB Salzburg/FC Liefering:

✅36

⚽️26

🅰️6

ÖBL debut, Champions League debut, debut for 🇭🇷-U21, third best goal scorer in 2. Liga, final and best goal scorer in the UEFA Youth League

On his way to the Red Bull Salzburg senior team?! pic.twitter.com/7iWvexju8W

— alex (@FcsAlex) May 27, 2022