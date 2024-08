Thibaut Courtois zrezygnował z gry dla reprezentacji

Thibaut Courtois poinformował, że zawiesza swoje występy dla reprezentacji Belgii. Bramkarz Realu Madryt od dłuższego nie ma najlepszych relacji z selekcjonerem ”Czerwonych Diabłów” – Domeniciem Tedesco. Wygląda na to, że ich konflikt przyrósł na silę. Courtois za pomocą mediów społecznościowych wyjaśnił swoją decyzję. W oświadczeniu uderzył także w selekcjonera.

Courtois skonfliktowany z trenerem

Thibaut Courtois z powodu zerwania więzadła krzyżowego w lewym kolanie stracił niemal cały poprzedni sezon. Belg zdążył się wykurować na finisz sezonu, a Carlo Ancelotti obdarzył go sporym zaufaniem i dał mu nawet szansę wystąpić w finale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Belg zachował w nim czyste konto, a Real wygrał na Wembley 2:0.

Mimo powrotu do dyspozycji tuż przed mistrzostwami Europy nie pojechał on z kadrą na turniej do Niemiec. W trakcie jego kontuzji miejsce między słupkami w reprezentacji Belgii zajął Koen Casteelas i utrzymał je podczas EURO 2024. Wygląda na to, że były zawodnik Wolfsburga w najbliższym czasie na stałe zostanie ”jedynką” w bramce ”Czerwonych Diabłów”.

🇧🇪 Bardzo lubię to zdjęcie. 16-letni Koen Casteels oraz Thibaut Courtois w barwach Genku. Kilkanaście lat później wciąż rywalizują o miejsce w bramce – tym razem reprezentacji Belgii. pic.twitter.com/q1vvrP8tI9 — Maciej Szełęga (@SzelegaMaciek) October 19, 2021

W lutym 2023 roku selekcjonerem reprezentacji Belgii został Domenico Tedesco. Przejął schedę po Roberto Marinezie, który prowadził ”Czerwone Diabły” przez sześć lat. Od dłuższego czasu czasu wiadomo, że relacja między Courtoisem a Tedesco nie należy do najlepszych. Bramkarz odczuwał brak szacunku ze strony nowego szkoleniowca.

Ich konflikt przybrał na sile w czerwcu. Courtois miał pretensje do Tedesco, że ten nie mianował go kapitanem drużyny narodowej podczas urazu Kevina De Bruyne. Wówczas opaskę kapitana otrzymał Romelu Lukaku, a bramkarz opuścił zgrupowanie. Później nie otrzymał powołania na wspomniane wcześniej EURO 2024.

Courtois rezygnuje z gry dla reprezentacji Belgii

Teraz bramkarz Realu Madryt za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych wydał komunikat, w którym poinformował, że nie będzie występował w reprezentacji Belgii za kadencji Tedesco. Dodał, że odbył w tej sprawie rozmowy z federacją i obie strony doszły do wniosku, że zawieszenie gry dla kadry będzie w tym momencie najlepszym rozwiązaniem. Courtois liczy na wyrozumiałość ze strony swoich rodaków.

– Chciałbym zwrócić się do belgijskich kibiców i fanów naszej reprezentacji. Czuję ogromną miłość i dumę z reprezentowania mojego kraju na boisku, a także każdego z Was, którzy wspieracie Czerwone Diabły. Czuję się uprzywilejowany, że miałem zaszczyt nosić koszulkę reprezentacji. Nawet w najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem sobie, że będę mógł to zrobić ponad 100 razy.

– Niestety, w związku z wydarzeniami związanymi z trenerem i po długich przemyśleniach, zdecydowałem, że nie wrócę do belgijskiej reprezentacji pod jego rządami. W tej sprawie przyjmuję swoją część odpowiedzialności. Jednak patrząc w przyszłość, brak zaufania do niego nie sprzyjałby utrzymaniu niezbędnej atmosfery serdeczności.

– Federacja, z którą odbyłem kilka rozmów, akceptuje moje stanowisko i powody, które doprowadziły mnie do tej bolesnej, ale spójnej decyzji. Żałuję, że mogłem zawieść niektórych fanów, ale jestem przekonany, że to najlepszy krok dla Belgii, ponieważ zamyka on debatę i pozwala drużynie skupić się na realizacji swoich celów – czytamy w oświadczeniu.

🚨🚨 THIBAUT COURTOIS ANNONCE QU'IL NE REVIENDRA PAS EN SÉLECTION NATIONALE SOUS TEDESCO !! ❌ (IG : thibautcourtois) pic.twitter.com/4mtWqSGx1M — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) August 22, 2024

Thibaut Courtois to jedna z największych legend w historii reprezentacji Belgii. Dla drużyny narodowej rozegrał 102 mecze, co daje mu ósme miejsce wśród zawodników z największą liczbą występów dla Belgii. Jego największym sukcesem w kadrze był brązowy medal zdobyty na mistrzostwach świata w 2018 roku.

