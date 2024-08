LV BET kurs 1.70 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Wygrana Borussi Dortmund 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt. Niemiecka Bundesliga powraca po przerwie letniej, a to oznacza kolejne popołudnia z piłką w najlepszym wydaniu. Jednym z hitów 1. kolejki będzie starcie na Signal Iduna Park, gdzie Borussia Dortmund podejmie Eintracht Frankfurt. Jak w debiucie poradzi sobie ekipa Nuriego Sahina i Łukasza Piszczka? Czas na wielkie granie i emocje!

Przed nami pierwsza kolejka niemieckiej Bundesligi. W sobotę, o godzinie 18:30 na legendarnym Signal Iduna Park, finalista zeszłorocznej Ligi Mistrzów, Borussia Dortmund będzie chciała zacząć sezon z przytupem, czyli od pewnego zwycięstwa. Czy ta sztuka im się uda? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt – typy bukmacherskie

Borussia Dortmund do nowego sezonu przystępuje z dużymi nadziejami, bowiem mając u sterów nowego trenera- Nuriego Sahina. Turek przejął zespół po Edinie Terziciu, który poprowadził przed rokiem Borussię do finału Ligi Mistrzów oraz 5. miejsca w Bundeslidze. Asystentem Sahina będzie niekwestionowana legenda klubu z Signal Iduna Park, Łukasz Piszczek. BVB przystępuje do tego spotkania po zwycięstwie 4:1 w Pucharze Niemiec z Phonix Lubeck. Na listę strzelców wpisali się wówczas Waldemar Anton, Emre Can, Julian Brandt oraz Julien Duranville.

Eintracht Frankfurt z kolei przed tygodniem pokonał również 4:1 Eintracht Brunszwik 4:1. Gole na wagę awansu do 1/16 finału Pucharu Niemiec zdobyli Fares Chaibi, Igor Matanović oraz dwukrotnie Hugo Ekitike. Ubiegły sezon mieli wyjątkowo kiepski, bowiem skończyli dopiero na 6. miejscu, tracąc 16 punktów do ekipy z Dortmundu, która była lokatę wyżej. W meczach przedsezonowych wygrali 4 z 5 spotkań.

Rywalizacja pomiędzy tymi ekipami w ostatnich latach to dominacja drużyny z Dortmundu, która w ostatnich 16 spotkaniach przegrała zaledwie raz z Eintrachtem. Biorąc pod uwagę tę statystykę, jak i fakt gry przed własną publicznością, mój typ to właśnie wygrana Borussi Dortmund.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

LVBET standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma Maximilin Baier z Borussi Dortmund, który wpisał się na listę strzelców w zeszłym sezonie aż 16-krotnie w Bundeslidze. Natomiast jeśli chodzi o gości to Igor Matanović – 3.40.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero pierwsza kolejka w niemieckiej Bundeslidze, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt?

Statystyki na typy bukmacherskie Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

Na pięć bezpośrednich pojedynków cztery razy wygrywała Borussia, natomiast raz padł remis

Cztery razy pokrywał się BTTS, BVB strzeliło 15 goli, a Eintracht 7.

Obie ekipy przystępują do tego spotkania po zwycięstwach

Przewidywane składy Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund : Kobel – Couto – Anton – Schlotterbeck – Ryerson – Can – Gross – Bynoe-Gittens – Sabitzer – Brandt – Beier

: Kobel – Couto – Anton – Schlotterbeck – Ryerson – Can – Gross – Bynoe-Gittens – Sabitzer – Brandt – Beier Eintracht Frankfurt: Trapp – Kristensen – Tuta – Koch – Nkounkou – Skhiri – Larsson – Marmoush – Gotze – Chaibi – Ekitike

