VfL Wolfsburg – Bayern Monachium 25.08 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz VfL Wolfsburg – Bayern Monachium. Niemiecka Bundesliga powraca po przerwie letniej, a to oznacza kolejne popołudnia z piłką w najlepszym wydaniu. Jednym z niedzielnych spotkań 1. kolejki będzie starcie na Volkswagen Arena, gdzie VfL Wolfsburg podejmie Bayern Monachium. Jak w debiucie poradzi sobie ekipa Vincenta Kompanego? Czas na wielkie granie i emocje!

Przed nami pierwsza kolejka niemieckiej Bundesligi. W niedzielę, o godzinie 15:30 na Volkswagen Arena, 33-krotny mistrz Niemiec zainauguruje nowy sezon Bundesligi, chcąc odzyskać utracone na rzecz Bayeru Leverkusen mistrzostwo Niemiec. Czy uda im się rozpocząć nową kampanię ligową z przytupem? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium – typy bukmacherskie

Vfl Wolfsburg ma za sobą przeciętny okres przygotowawczy do nowego sezonu, bowiem wygrał zaledwie 1 z 5 rozegranych sparingów. Miało to miejsce w meczu przeciwko francuskiemu Lille, gdzie bramkę na wagę zwycięstwa zdobył z rzutu karnego Kevin Behrens. Pozostałe spotkania to dwa remisy i dwie porażki. W poprzednim sezonie zajęli odległe 12. miejsce w ligowej tabeli, z dorobkiem 37 punktów. Do tego spotkania przystępują po skromnym zwycięstwie 1:0 w Pucharze Niemiec z Koblenz.

Bayern Monachium z kolei ubiegły sezon miał jak na swoje standardy fatalny, bowiem stracił mistrzostwo po 11 latach. Zespół z Bawarii oddał je na rzecz Bayeru Leverkusen, finalnie kończąc rozgrywki na trzeciej pozycji, zostając wyprzedzonym przez VfB Stuttgart w ostatniej kolejce. Od tego czasu w klubie zaszło wiele zmian. Najważniejszą rzecz jasna jest zmiana głównego trenera, którym jest aktualnie Vincent Kompany, były menedżer Burnley oraz Anderlechtu Bruksela. W zeszły weekend Bayern wygrał 4:0 z Ulm w Pucharze Niemiec.

Rywalizacja pomiędzy tymi zespołami w ostatnich latach to totalna dominacja klubu z Monachium, który nie przegrał z Wolfsburgiem przeszło od 9 lat. Ostatnie zwycięstwo drużyny z Volkswagen Arena to rok 2015, kiedy to wygrali aż 4:1. Pod batutą nowego trenera, Bayern Monachium chce odzyskać to co utracił przed rokiem, czyli mistrzostwo Niemiec. Aby tego jednak dokonać, muszą oni zacząć punktować już od samego początku. Biorąc to wszystko pod uwagę, mój typ to wygrana Bayernu Monachium.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie VfL Wolfsburg – Bayern Monachium

LVBET standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem VfL Wolfsburg – Bayern Monachium. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma Harry Kane z Bayernu Monachium, który wpisał się na listę strzelców w zeszłym sezonie aż 36-krotnie w Bundeslidze. Natomiast jeśli chodzi o gości to Jonas Wind – 3.60.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero pierwsza kolejka w niemieckiej Bundeslidze, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Gdzie oglądać mecz VfL Wolfsburg – Bayern Monachium?

Statystyki na typy bukmacherskie VfL Wolfsburg – Bayern Monachium

Na pięć bezpośrednich pojedynków cztery razy wygrywał Bayern, natomiast raz padł remis

Trzy razy pokrywał się BTTS, Bayern strzelił 12 goli, a Wolfsburg 5.

Obie ekipy przystępują do tego spotkania po zwycięstwie

Przewidywane składy VfL Wolfsburg – Bayern Monachium

VfL Wolfsburg : Grabara – Lacroix – Bornauw – Zesiger – Arnold – Baku – Majer – Gerhardt – Kamiński – Wimmer – Wind

: Grabara – Lacroix – Bornauw – Zesiger – Arnold – Baku – Majer – Gerhardt – Kamiński – Wimmer – Wind Bayern Monachium: Neuer – Boey – Upamecano – Min-Jae – Guerreiro – Kimmich – Pavlović – Musiala – Gnabry – Tel – Kane

