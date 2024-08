Brighton wyszarpało wygraną. Były gracz skarcił Manchester United

Zarówno Brighton oraz Manchester United udanie rozpoczęły nowy sezon Premier League od zwycięstw. Obydwie drużyny miały świetną okazję do potwierdzenia dobrej dyspozycji w bezpośrednim starciu. W ostatnich latach to zespół „Mew” częściej znajdywał patent na zespół „Czerwonych Diabłów”.

W pierwszej kolejce Manchester United w samej końcówce wyszarpał zwycięstwo w starciu z Fulham (1:0). Gola na wagę zwycięstwa zdobył nowy nabytek – Joshua Zirkzee. Po słabym poprzednim sezonie fani „Czerwonych Diabłów” mają zdecydowanie większe oczekiwania. Udane okienko transferowe, zmiany w sztabie szkoleniowym oraz nowy właściciel z pewnością napawają optymizmem. W drugiej kolejce, podopiecznych Erika ten Haga czekała niełatwa przeprawa z Brighton, które w ostatnich latach znajdywało patent na jego zespół, co widać na poniższej grafice.

The two sides have also never drawn a Premier League match. Will this run continue on Saturday? #TheKickOff pic.twitter.com/H78l98l3f6

Brighton have an incredible recent record against Man Utd ✨

Zespół Brighton też dokonał bardzo solidnych wzmocnień – m.in Georginio Ruttera czy też Brajana Grudy – za obu zapłacono łącznie około 80 mln euro! Od 2017 roku „Mewy” występują w Premier League i w tak krótkim czasie udało im się wypracować swoją markę. Klub budowany jest bardzo rozsądnie, co Trenerzy prowadzący drużynę w ostatnich latach okazywali się strzałami w dziesiątkę i teraz ich kandydatury rozważane są przez topowe zespoły w Europie. Tak samo jest oczywiście z piłkarzami, którzy odchodzą za niemałe pieniądze (Moises Caicedo, Marc Cucurella). W pierwszej kolejce Brighton rozgromiło Everton 3:0. „Mewy” z dużym optymizmem podchodziły do spotkania.

Spotkanie już od pierwszej minuty rozgrywane było na wysokiej intensywności. Początek należał do gości, którzy wypracowali sobie przewagę na boisku. Ich starania odnalazły odzwierciedlenie w 14. minucie. Andre Onana wznowił grę spot własnej bramki długi podaniem w kierunku Diogo Dalota. Portugalczyk po pojedynku powietrznym z przeciwnikiem, odskoczył mu na dobre kilka metrów i dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie ze skrzydła wbiegał Amad Diallo. 22-latek znalazł się przed wyborną okazją i z pierwszej piłki trafił jednak nad poprzeczką.

W 23. minucie po dosyć komicznej sytuacji, sędzia przyznał rzut wolny „Czerwonym Diabłom”. Joel Veltman dwukrotnie zatrzymywał piłkę znajdując się na ziemi. Po dośrodkowaniu Diallo, do piłki dopadł Casemiro. Jego uderzenie głową poszybowało jednak wysoko nad bramką.Kilka minut później na odważny strzał zza pola karnego, po oblężeniu bramki Brighton, zdecydował się Dalot. Ponownie uderzenie okazało się niecelne.

W 32. minucie Brighton wyprowadziło pierwszą składną akcję i od razu zakończyli ją golem. Mitoma poszedł do piłki w polu karnym gości, zagrał bardzo ładne podanie wzdłuż defensywy. Żaden z obrońców United nie wybił piłki i wyły gracz United – Danny Welbeck z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki. To kat byłego zespołu. Strzelił im już piątego gola, a swojego 100. w karierze klubowej.

Danny Welbeck is the first former Manchester United player to score five Premier League goals against them.

Dat Guy Welbz scores his 100th club career goal against his former side. 💯 pic.twitter.com/V2X88ctc26

— Squawka (@Squawka) August 24, 2024