Juventus wypożycza syna legendy i ściąga gwiazdę ligowego rywala

Juventus latem postanowił głęboko sięgnąć do portfela, by wzmocnić pierwszy zespół. Klub na transfery wydał już 91 milionów euro, sprowadzając m.in.: Douglasa Luiza, Khephrena Thurama czy też Juana Cabala. Teraz jak informuje Fabrizio Romano, w ramach wypożyczenia do Turynu przeniesie się Francisco Conceição. 21-latek to wychowanek FC Porto oraz syn trenera i byłego reprezentanta Portugalii Sergio Conceição.

Francisco Conceição to syn byłego reprezentanta Portugalii, Sergio Conceição, który w swoim czasie był jednym z najlepszych piłkarzy w kraju. Sergio Conceição grał w czołowych europejskich klubach, takich jak FC Porto, Inter Mediolan czy Lazio. W barwach reprezentacji Portugalii rozegrał ponad 50 meczów, w tym brał udział w EURO 2000 oraz Mistrzostwach Świata w 2002 roku.

21-letni Francisco to wychowanek FC Porto. W pierwszej drużynie zadebiutował w 2021 roku. Na początku nie dostawał zbyt wielu szans. Po drodze była nieudana przygoda w Ajaxie. Teraz latem Porto zdecydowało się na ostateczny powrót Conceição do swoich szeregów. Ci wykupili go z Amsterdamu za 20 milionów euro. Wszystko jednak na to wskazuje, że 21-latek ponownie będzie musiał opuścić szeregi „Smoków”.

Jak informuje Fabrizio Romano, Juventus jest bardzo blisko domknięcia wypożyczenia z udziałem 21-latka. Ma ono obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku. Umowa pomiędzy Porto a „Starą Damą” zakłada też, że Portugalski klub zainkasuje z tytułu wypożyczenia wychowanka siedem milionów euro samej podstawy oraz kolejne trzy miliony euro w ramach bonusów. W umowie nie będzie opcji wykupu. Francisco Conceição ma w niedzielę udać się do Turynu, gdzie przejdzie szczegółowe badania. Po nich złoży podpis pod kontraktem.

🚨⚪️⚫️ Francisco Conceição to Juventus, here we go! Deal done with FC Porto on loan.

NO buy option included as Porto will receive €7m for loan plus €3m add-ons.

Conceição will be in Italy on Sunday for medical tests. pic.twitter.com/SsCdPGMb74

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024