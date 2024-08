”Wszystko tu jest gó****ne”. Zdeprecjonował rywala i… wbił mu hat-tricka

Przed meczem z Wolverhampton piłkarz Chelsea Noni Madueke ostro wypowiedział się o mieście rywala. Przypadkowo na swoim Instagramie opublikował relację z podpisem ”wszystko tu jest gó****ne”. Karma za te słowa nie wróciła jednak do Anglika. Wręcz przeciwnie – w starciu z ”Wilkami” popisał się hat-trickiem.

Piłkarz Chelsea zdeprecjonował rywala

W drugiej kolejce Premier League Chelsea mierzyła się na wyjeździe z Wolverhampton. W nocy poprzedzającej mecz na Molineux Stadium na Instagramie skrzydłowego ”The Blues” Noniego Madueke pojawiła się relacja z lokalizacją miasta okraszona podpisem ”wszystko tu jest gó****ne”. Piłkarz szybko zorientował się, że wrzucił relację nie tam, gdzie trzeba i skasował wpis.

Screeny poszły jednak w świat, z czego Madueke zdał sobie sprawę. Chwilę później napisał w relacji ”Cholera, złe konto. Byliście za szybcy”. Ta relacja również została już skasowana. Na potwierdzenie, że było to prawdziwe konto Maduke niech świadczy fakt, że później na tym samym profilu pojawiła się grafika przedmeczowa z wizerunkiem piłkarza.

Karma wraca? Nic bardziej mylnego

Co naturalne, kibice Wolverhampton wygwizdali piłkarzy swoich rywali. W szczególności obrywało się Madueke, ale paradoksalnie karma nie wróciła do zawodnika Chelsea. Wręcz przeciwnie – wbił on kolejną szpilkę swoim przeciwnikom. A nawet szpilki, bo Anglik na Molineux Stadium ustrzelił hat-tricka.

Co więcej, sztuka ta udała mu się w niecały kwadrans, a asystę przy każdej z jego trzech bramek zaliczył Cole Palmer. Dopiero piąty raz w historii Premier League jeden piłkarz miał bezpośredni udział przy hat-tricku swojego kolegi. W ciągu 14 minut Madueke strzelił więcej goli niż dotychczas w Premier League na Stamford Bridge. Spośród jego dziewięciu bramek w tych rozgrywkach raptem dwie zdobył u siebie.

Był to także dopiero trzeci hat-trick angielskiego piłkarza Chelsea w Premier League poza Stamford Bridge. Co ciekawe, aż dwa miały na miejsce na… stadionie Wolverhampton. Madueke został także szóstym najmłodszym strzelcem hat-tricka dla ”The Blues” w tych rozgrywkach. Chelsea ostatecznie rozbiła Wolves 6:2 i po raz piąty w historii strzeliła sześć goli w wyjazdowym meczu Premier League.

Noni Madueke's game by numbers vs. Wolves: 38 touches

6 touches in opp. box

6 shots

5 shots on target

4x possession won

3 goals

2 fouls won First hat-trick secured. 🎩#WOLCHE pic.twitter.com/EhmrTkCW4q — Squawka Live (@Squawka_Live) August 25, 2024

Było to zarazem pierwsze oficjalne zwycięstwo ”The Blues” za kadencji Enzo Mareski. Włoch został pierwszym menedżerem w historii Premier League, którego drużyna w jego wyjazdowym debiucie strzeliła sześć goli. W następnej serii gier Chelsea zmierzy się u siebie w derbach Londynu z Crystal Palace. Trzy dni wcześniej w szwajcarskiej Genewie muszą przypieczętować awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Pierwszy mecz z Servette Chelsea wygrała na Stamford Bridge 2:0 po bramkach Christophera Nkunku i… Noniego Madueke.

fot. screen Viaplay