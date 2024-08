Atalanta kontynuuję transferową ofensywę

Atalanta jest bardzo blisko pozyskania dwójki doświadczonych piłkarzy. Jak informuje Fabrizio Romano, na Stadio Atleti Azzurri d’Italia przybędą Rui Patricio oraz Juan Cuadrado. Obaj zawodnicy mają status wolnych zawodników po tym, jak wygasły im umowy odpowiednio z Romą oraz Interem.

Atalanta stawia na jakość i wytrzymałość

Sporo wzmocnień przygotowali w tym okienku transferowym dyrektorzy „La Dei”. Jak na razie za ponad 90 milionów euro przybyli m.in.:

Ben Godfrey

Raoul Bellanova

Mateo Retegui

Ibrahim Sulemana

Charles De Ketelaere, który był w zeszłym sezonie wypożyczony z Milanu

Do tego za chwilę dojdą dwa ciekawe transfery bezgotówkowe. Rui Patricio, mimo 36. roku życia, nadal jest głodny gry. Ostatni sezon w jego wykonaniu nie był najlepszy, co zauważali zarówno kibice, jak i media, w lutym 2023 roku włoski dziennik „Corriere dello Sport” podkreślał, że portugalski bramkarz cieszy się pełnym zaufaniem trenera AS Romy, Daniele de Rossiego. Krótko potem między słupki wskoczył Mile Svilar, a Portugalczyk opuścił klub z końcem czerwca.

– Dziękuję Romie za te trzy lata, 129 meczów i dwa europejskie finały! […] Życzę wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że nadal będziesz wygrywać wiele innych konkursów z tą samą pasją i determinacją, która wyróżniała nas do tej pory! Ancora e Sempre Forza Roma – tak w pożegnalnym komunikacie napisał 36-letni portugalski bramkarz.

⚫️🔵🇵🇹 Rui Patricio will undergo medical as new Atalanta player on Monday. Contract until June 2025 agreed for the Portuguese GK, joining as free agent. pic.twitter.com/ItKMy1nty7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024

Okazuje się, że Rui Patricio pozostanie w Serie A, bo zostanie bramkarzem Atalanty. To wszystko pokłosie odejścia Juana Musso, który za chwilę ma się przenieść do Atletico Madryt. Portugalski weteran podpisze roczną umowę do końca tego sezonu, co umożliwi odejście byłemu bramkarzowi Udinese. Na tym „La Dea” nie chce poprzestać. Jak informuje Fabrizio Romano, obok Rui Patricio nowym graczem drużyny ma zostać inny niezwykle doświadczony zawodnik Juan Cuadrado.

⚫️🔵🇨🇴 Juan Cuadrado has completed medical tests as new Atalanta player and he joins the club on one-year deal. Documents to be signed on Monday, as former Juventus, Chelsea and Inter winger was available as free agent. pic.twitter.com/bu5DdQ1XXS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024

Cuadrado ma podpisać roczny kontrakt – podobny do tego, jaki ma parafować Rui Patricio. To kolejny z zawodników z ogromnym doświadczeniem w Serie A. Wcześniej występował w Udinese, Lecce, Fiorentinie czy wielkim Juventusie. 36-latek odnosił swoje największe sukcesy w barwach Juve, gdzie zdobył pięć mistrzostw Włoch z rzędu, cztery trofea za Puchar Włoch, a także dwa Superpuchary Włoch.

Kolumbijczyk spędził osiem sezonów w Turynie, ale po wygaśnięciu kontraktu nie zdecydował się na jego przedłużenie i latem ubiegłego roku przeniósł się do Interu Mediolan. Pobyt w Lombardii nie był dla Cuadrado udany. Mimo zdobycia Scudetto w poprzednim sezonie, zagrał jedynie w 12 spotkaniach, co było spowodowane m.in. kontuzją ścięgna Achillesa.

-Arriva all’Inter a fine carriera

-Sta fuori tutta la stagione

-Vince la seconda stella

-Sfotte pure la Juve

🗿#Cuadrado pic.twitter.com/OkWxSjjSMC — Gigio channel (@GigioChannel) April 28, 2024

Najbardziej dał się zapamiętać z fety po 20. tytule mistrzów kraju dla klubu, gdy nie miał problemów ze skakaniem – w końcu śpiewano, że kto nie skacze ten za Juve. „Bianconerim” bardzo się to nie spodobało, według wielu kibiców cały swój dorobek z Turynu Kolumbijczyk mocno porysował.

W wyniku problemów zdrowotnych Inter postanowił nie przedłużać umowy z Kolumbijczykiem. Teraz Juan Cuadrado ma wzmocnić kadrę Atalanty, która już teraz posiada szeroki i dobrze zbilansowany skład. Dla Atalanty pozyskanie doświadczonego zawodnika, jakim jest Cuadrado, może być cennym wzmocnieniem zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich.

Królowie letniego mercato

Atalanta Bergamo nie zatrzymuje się na letnim rynku. Można ten klub nazwać królami polowania. Przyjścia Juana Cuadrado czy Rui Patricio pokazują, że chce liczyć się walce o najwyższe cele na krajowym, jak i europejskim podwórku. Zależy Gasperiniemu, Percassiemu, D’Amico, Pagliuce – aby kadra była jak najbardziej szeroka, by powalczyć o kolejne marzenia dla miasta zakochanego w drużynie.

Jednym z pierwszych skalpów „La Dei” był Raoul Bellanova, który przybył z Torino za 20 milionów euro. Torino zarobi na nim trzykrotność tego, co na niego wydało i to po zaledwie roku gry.

🚨⚫️🔵 EXCL: Raoul Bellanova to Atalanta, here we go! Important signing as deal has been agreed with Torino. €20m fixed fee plus add-ons. Bellanova has also agreed on personal terms. Exclusive story from today confirmed as Torino advance to sign Pedersen from Feyenoord as RB. pic.twitter.com/kHwXhlvdU3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Poza Włochem Atalanta sprowadziła też: Ben Godfreya, Mateo Retegui, Ibrahima Sulemane, Charlesa De Ketelaere, Marco Brescianiniego oraz Nicolo Zaniolo. Większość z tych zawodników całkiem nieźle weszła w nowy sezon.

Podopieczni trenera Gasperiniego kilkanaście dni temu przegrali co prawda na PGE Narodowym z Realem Madryt w meczu o Superpuchar Europy. Sam występ w tym meczu nie był najgorszy. Z kolei w pierwszej kolejce Serie A Atalanta ograła Lecce aż 4:0, a po dublecie ustrzelili dwaj nowi piłkarze – Retegui oraz Brescianini. Drugi mecz ligowy to z kolei sensacyjna porażka z Torino 1:2 (tu też z golem Retegui).