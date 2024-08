Liga Mistrzów i jej sentymentalny powrót

Po roku przerwy Liga Mistrzów znów będzie transmitowana na kanale, który sentymentalnie kojarzy się wszystkim kibicom, oglądającym te rozgrywki w czasach dorastania. Trafi ona do otwartej telewizji. Dyrektor sportowy „TVP Sport” poinformował, że TVP zawarła porozumienie z „Canal+” i w najbliższym sezonie pokaże 17 meczów Champions League. Spotkania klasycznie pokazywane będą w środowe wieczory.

W poprzednim sezonie Liga Mistrzów po raz pierwszy od 2017 roku nie była pokazywana w otwartej telewizji. Umowa „TVP” z „Polsatem” wygasła wraz z końcem sezonu 2022/23 i nie została przedłużona. Sublicencja stała się dla „TVP” nieopłacalna ze względu na cenę, której oczekiwał za nią Polsat oraz spadku oglądalności Champions League. W sezonie 2021/22 mecze tych rozgrywek w Telewizji Polskiej oglądało średnio 1,3 mln widzów, a rok później było ich już o ok. 40 tysięcy mniej.

W sezonie 2023/24 kibice w otwartej telewizji zobaczyli tylko jeden mecz Ligi Mistrzów – finał, który był transmitowany m.in. na głównej antenie Polsatu. Sytuacja wróci jednak do tej z lat 2017-23, bowiem dyrektor „TVP Sport” Jakub Kwiatkowski poinformował, że Telewizja Polska porozumiała się z nowym nadawcą Champions League w Polsce – „Canal+” i nabyła sublicencję na sezon 2024/25.

Dyrektor sportowy „TVP Sport” napisał na portalu X/Twitter, że Telewizja Polska będzie pokazywała mecze w środowe wieczory o godzinie 21:00. Łącznie widzowie zobaczą ich 17 – osiem meczów fazy ligowej, dwa baraże o 1/8 finału, dwa mecze 1/8 finału, dwa ćwierćfinały, dwa półfinały i wielki finał, który odbędzie się w sobotę 31 maja 2025 roku na Allianz Arena w Monachium. Po środowych meczach „TVP Sport” pokazywać będzie także magazyn, w którym widzowie zobaczą skróty wszystkich spotkań danej rundy.

Terminarz tegorocznej edycji Ligi Mistrzów prezentuje się następująco:

W tym tygodniu poznamy pełen skład 36 uczestników fazy ligowej. We wtorek 27 i w środę 28 sierpnia odbędą się rewanżowe mecze ostatniej rundy eliminacyjnej. We wtorek 27 sierpnia rozegrane zostaną trzy mecze rewanżowe, a dzień później pozostałe cztery. W czwartek 29 sierpnia w Monako odbędzie się losowanie fazy ligowej.

