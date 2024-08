Skandaliczne zachowanie kibiców w Słowenii. Trafili gracza wykonującego rzut karny

To miały być emocjonujące derby w Słowenii i miejscowe piłkarskie święto. Żaden z zawodników przyjezdnej Olimpji Lublana nie spodziewał się, że gdy Raul Florucz będzie wykonywał jedenastkę, ktoś z trybun rzuci w niego niezidentyfikowanym przedmiotem. Mecz wznowiono dopiero po 30 minutach, a zawodnik jeszcze raz podszedł do tego strzału…i spudłował.

Wydawało się, że to będzie piłkarskie święto w słoweńskiej ekstraklasie, która na dobre rozpoczęła się jeszcze w lipcu. Maribor w tym sezonie przeplatał dobre i nieco słabsze spotkania, przez co na przemian remisował oraz wygrywał (aktualnie dwie wygrane i dwa remisy). Po podziale punktów z Radomlije przyszedł czas na starcie z dobrze dysponowaną od początku Olimpiją Lublana, która przed tym meczem zgromadziła na swoim koncie 11 punktów na przestrzeni pięciu spotkań.

Maribor-Olimpija

1.SNL 🇸🇮

Attendance: 9700

25.8.2024

The first Eternal Derby of the season was interrupted in the 15th minute as Maribor ultras threw objects, one of which hit an opposing player. Both teams finished the match already focusing on the Conference League playoff. pic.twitter.com/UtNzhwEggl

— Jakob Jarc (@JakobJarc) August 26, 2024