VfB Stuttgart wzmacnia środek obrony

VfB Stuttgart w obecnym sezonie przystąpi do rozgrywek Ligi Mistrzów. Klub dokonuje kolejnego transferu, tym razem postanowił wzmocnić środek obrony. Do drużyny dołączy Ameen Al-Dakhil, który poprzedni sezon spędził w Burnley.

VfB Stuttgart jest bardzo aktywny podczas obecnego okienka transferowego. Jest do tego poniekąd zmuszony. Poprzedni sezon był kapitalny w ich wykonaniu i zajęli drugie miejsce w Bundeslidze, dzięki czemu w obecnych rozgrywkach zobaczymy ich w Lidze Mistrzów. Dobre występy poszczególnych piłkarzy spowodowały zainteresowanie ze strony czołowych klubów. W ekipie „Die Roten” doszło więc do małej rewolucji.

Z klubu odszedł przede wszystkim najlepszy strzelec ostatnich rozgrywek – Serhou Guirassy, który trafił do Borussii Dortmund. Rozsprzedana została również linia defensywy. Hiroki Ito oraz Waldemar Anton, którzy trzymali w ryzach obronę, przeszli kolejno do Bayernu Monachium i do BVB. Japończyk odszedł, ponieważ „Bawarczycy” wpłacili za niego klauzulę 30 milionów euro. Po zmianie klubu od razu miał pecha w sparingu, bowiem doznał złamania nogi. Gra na wielu frontach oraz osłabienie spowodowało, że działacze klubu musieli podpisać nowych zawodników.

Stuttgart poczynił już kilka solidnych wzmocnień. Ermedin Demirović i Deniz Undav mają być odpowiedzialni za zdobywanie bramek. Do drużyny dołączyło już kilku środkowych obrońców takich jak Jeff Chabot oraz Ramon Hendriks. To jednak nie koniec wzmocnień na środku obrony. Nowym piłkarzem „Die Schwaben” zostanie Ameen al-Dakhil.

22-latek poprzedni sezon spędził w barwach Burnley, gdzie występował pod wodzą Vincenta Kompanego, który obecnie zasiada na ławce trenerskiej Bayernu Monachium. Klub nie poradził sobie w Premier League i już w pierwszym sezonie spadł do Championship. Al-Dakhil trafił do angielskiej drużyny z belgijskiego VV St. Truiden za 5 milionów euro. W nowym zespole rozegrał 17 spotkań i strzelił gola. Jak informuje Sacha Tavolieri, środkowy obrońca zostanie zawodnikiem Stuttgartu i podpisze kontrakt na cztery lata. Kwota odstępnego wyniesie 9 milionów euro.

