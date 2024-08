Superstrzelec Eredivisie zagra w Premier League

Jeden z najlepszych strzelców poprzedniego sezonu Eredivisie – Santiago Gimenez zagra w Premier League. Związany z Feyenoordem serwis ”1908.nl” już na początku sierpnia informował, że Meksykanin znalazł się na radarze Nottingham Forest, ale dopiero teraz transakcja została sfinalizowana. Będzie to rekordowa sprzedaż w historii klubu z Rotterdamu.

Gwiazda Eredivisie zagra w Premier League

Pierwsze informacje o potencjalnym transferze Santiago Gimeneza do Premier League związany z Feyenoordem portal ”1908.nl” przekazał na początku sierpnia. Sprowadzeniem Meksykanina zainteresowane było Nottingham Forest. Dopiero teraz transakcję udało się sfinalizować. Gimenez stanie się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Feyenoordu. Klub z Rotterdamu otrzyma za niego 33 miliony euro.

Tym samym po zaledwie dwóch miesiącach pobity zostanie dotychczasowy rekord transfery Feyenoordu. Na początku lipca 32 miliony euro za Matsa Wieffera zapłaciło Brighton. Portal ”1908.nl” dodał, że Nottingham zapłaci jeszcze w bonusach dwa miliony euro. Feyenoord zagwarantował sobie także 15% od przyszłej sprzedaży napastnika. Meksykanin podpisze z angielskim klubem pięcioletni kontrakt.

Dwa świetne sezony w Holandii

Santiago Gimenez jest wychowankiem Cruz Azul, z którego dwa lata temu przeniósł się do Feyenoordu za sześć milionów. Transfer ten okazał się strzałem w ”dziesiątkę”, bowiem Meksykanin był kluczową postacią w drodze Feyenoordu po pierwsze od 2017 roku mistrzostwo Holandii. W 32 meczach Eredivisie strzelił 15 goli i dołożył trzy asysty, a łącznie zanotował 23 trafienia w 45 meczach. Był to najlepszy wynik bramkowy w zespole Arne Slota.

Z jeszcze lepszym dorobkiem Gimenez zakończył poprzedni sezon. Łącznie strzelił 26 goli i zaliczył osiem asyst w 41 meczach. W samej Eredivisie zdobył 23 bramki, co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców tych rozgrywek. Choć Feyenoord nie obronił tytułu mistrzowskiego, to został wicemistrzem kraju i automatycznie zakwalifikował się do fazy ligowej Ligi Mistrzów. ”Klub Ludu” nie zakończył jednak poprzedniego sezonu z pustymi rękoma, bowiem po raz pierwszy od 2018 roku zdobył Puchar Holandii.

Ten sezon Feyenoord zaczął od triumfu w meczu o Superpuchar Holandii. Prowadzony już przez Briana Priskego zespół pokonał mistrza kraju PSV po rzutach karnych. Po 90 minutach na tablicy widniał wynik 4:4, a Gimenez ustrzelił w tym meczu dublet. Po trzech kolejkach Eredivisie Feyenoord ma na koncie pięć punktów, a Meksykanin dwie bramki i asystę. Obie bramki zdobył w wygranym 5:1 meczu z Zwolle, a asystę zanotował w zremisowanym 1:1 meczu pierwszej kolejki z Willemem II Tilburg.

Nowy klub Gimeneza – Nottingham – również nie ma jeszcze porażki w tym sezonie. Po dwóch kolejkach Premier League Forest ma na koncie cztery punkty za sprawą remisu 1:1 z Bournemouth i zwycięstwa 1:0 z Southampton. W następnej serii gier podopieczni Nuno Espirito Santo podejmą u siebie przedostatnie w tabeli Wolverhampton. W międzyczasie rozegrają jeszcze domowy mecz II rundy Carabao Cup z Newcastle United.

