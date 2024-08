Beniaminek Saudi Pro League ściągnie kolejnego znanego piłkarza

Beniaminek Saudi Pro League zyska kolejnego znanego zawodnika. Nie jest on w planach nowego trenera West Hamu United – Julena Lopeteguiego. Kurt Zouma dostał jasny sygnał, że może sobie szukać innego klubu. Niedawno był już bliski przenosin do Al-Ahli Dubai. Tam jednak nie przeszedł testów medycznych. Wiele wskazuje na to, że jego nowym zespołem będzie Al-Orobah.

Pechowa kontuzja

Kurt Zouma trafił do Premier League w 2014 roku z Saint-Étienne. Chelsea zapłaciła za niego prawie 15 milionów euro. Francuz postrzegany był wówczas jako olbrzymi talent i wydawało się, że tym ruchem „The Blues” zyska stopera na lata. Wywalczył sobie nawet miejsce w podstawowym składzie, jednak w lutym 2016 roku jego kariera została drastycznie zastopowana. Środkowy obrońca zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

Kurt Zouma has been ruled out for 6 months with an anterior cruciate ligament injury. He will miss Euro 2016. pic.twitter.com/zNqjXqQiSo — Squawka Live (@Squawka_Live) February 8, 2016

Uraz ten wyeliminował go z gry na prawie rok (287 dni). Przegapił również szanse wyjazdu na EURO 2016. Po rehabilitacji trafił na wypożyczenie do Stoke City, a następnie do Evertonu. Kiedy wrócił do Chelsea, to z powrotem wskoczył do podstawowego składu. W następnym sezonie drużynę objął Thomas Tuchel, który nie miał Francuza w swoich planach. Wolał stawiać na trio: Christensen-Rudiger-Silva. Wyżej cenił też Azpilicuetę. Zatem Zouma w 2021 roku za 35 milionów euro przeniósł się do West Hamu United.

W ekipie „Młotów” pokazywał się z bardzo dobrej strony. Pod wodzą Davida Moyesa w 2023 roku sięgnął z zespołem po trofeum Ligi Konferencji Europy. Niestety i tutaj przytrafiały mu się kontuzje, które eliminowały go na wiele spotkań. Taka sytuacja miała miejsce w sezonach 2021/22 i 2022/23. W poprzednim nosił na ramieniu opaskę kapitana West Hamu, którą otrzymał po odejściu Declana Rice’a.

Tego lata trenerem „Młotów” został Julen Lopetegui. Poinformował on Francuza, że ten nie znajduje się w jego planach na najbliższy sezon. Ponadto do drużyny dołączyli dwaj inni stoperzy – Max Kilman oraz Jean-Clair Todibo. Z drugim z obrońców Zouma miał być nawet przedmiotem wymiany. Nicea nie spełniła jednak jego żądań finansowych.

Beniaminek Saudi Pro League z nową gwiazdą

Jakiś czas temu wydawało się, że 29-latek trafi do Shabab Al-Ahli Dubai ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich gdzie trenerem jest były selekcjoner reprezentacji Polski – Paulo Sousa. Zouma udał się do Dubaju na testy medyczne, jednak ich nie przeszedł i transfer upadł. Jak informuje Fabrizio Romano, Francuz teraz jest bliski przejścia do innego klubu z Bliskiego Wschodu, a konkretnie do sąsiedniej Arabii Saudyjskiej i dużo popularniejszej dla Europejczyków Saudi Pro League. Mowa o beniaminku Al-Orobah.

🚨🇸🇦 The agreement between Al Orobah and West Ham for Kurt Zouma is loan with mandatory buy clause. pic.twitter.com/dP1ou7xqCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024

W drużynie beniaminka występują znani z gry w Premier League: Jean Seri, Johann Gudmundsson, ale również Cristain Tello, który w przeszłości reprezentował barwy FC Barcelony. Niedawno dołączył tam również były piłkarz Lecha Poznań – Karlo Muhar. Z podanych informacji wynika, że Kurt Zouma dołączy do Al-Orobah w ramach wypożyczenia z obowiązkowym wykupem.

Fot. PressFocus