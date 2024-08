Czołowa afrykańska reprezentacja ma nowego selekcjonera

Piąta najwyżej rozstawiona w rankingu FIFA afrykańska reprezentacja – Nigeria ma nowego selekcjonera. Po niemal półtora roku na ławkę trenerską wraca Bruno Labbadia. 58-latek będzie szóstym w historii Niemcem, który poprowadzi reprezentację Nigerii.

Po lipcowej aktualizacji rankingu FIFA Nigeria osunęła się na 39. miejsce. Wśród afrykańskich reprezentacji plasuje się za plecami Maroka, Senegalu, Egiptu i Wybrzeża Kości Słoniowej, które w lutym pokonało Nigerię w finale Pucharu Narodów Afryki. Niecały miesiąc po tamtej porażce z funkcji selekcjonera zwolniony został Portugalczyk Jose Pereiro.

Podczas marcowego oraz czerwcowego zgrupowania ”Superorły” tymczasowo poprowadził jego asystent Finidi George. Tuż przed wrześniowym zgrupowaniem władzom nigeryjskiej federacji udało się znaleźć nowego selekcjonera. Został nim Bruno Labbadia, który powraca na ławkę trenerską po niemal półtora roku.

Niemiec po raz pierwszy w karierze poprowadzi reprezentację. Dotychczas prowadził jedynie niemieckie kluby – SV Darmstadt (2003-06), Greuther Furth (2007-08), Bayer Leverkusen (2008-09), HSV (2009-10 i 2015-16), Wolfsburg (2018-19), Herthę (2020-21) i Stuttgart (2010-13 i 2022-23). Labbadia ma na koncie 283 mecze w Bundeslidze jako trener, co w klasyfikacji wszechczasów tych rozgrywek daje mu 30. miejsce.

NFF General Secretary, Dr. Mohammed Sanusi, said in the early hours of Tuesday: “The NFF Executive Committee has approved the recommendation of its Technical and Development Sub-Committee to appoint Mr. Bruno Labbadia as the Head Coach of the Super Eagles.

