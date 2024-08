Reprezentant Polski pogrążył swój klub: „Był okropny”

We wtorkowy wieczór sympatycy brytyjskiego futbolu mogli obserwować kolejne zmagania w ramach 1/32 finału EFL Cup. W jednym ze spotkań reprezentant Polski Michał Helik był negatywnym bohaterem. Środkowy obrońca pojawił się na boisku po przerwie i zaliczył samobójcze trafienie, które w konsekwencji wyeliminowało jego Huddersfield z rozgrywek.

Huddersfield, w którym od 2022 roku występuje siedmiokrotny reprezentant Polski gra na trzecim poziomie rozgrywkowym. W poprzednim sezonie spadło z Championship do League One. Wychowanek Ruchu Chorzów strzelił aż dziewięć goli, co jest imponującym wynikiem, jak na środkowego obrońcę. Michał Helik był jednak częścią drugiego najgorszego bloku defensywnego w lidze. W 46 spotkaniach Huddersfield straciło aż 77 bramek. Gorsze było tylko Rotherham United, które szanse na utrzymanie w lidze straciło tuż po nowym roku.

Polski obrońca został nawet wybrany piłkarzem roku w swoim klubie, lecz wydawało się, że po spadku opuści go i poszuka nowego pracodawcy na poziomie Championship.

– Won us 5 points.

– 4 with his left foot.

– 3 with his right foot.

– 2 with his head.

Here are all of Michal Helik's goals this season.👇

B&W Player of the Year. 🇵🇱🏆#HTAFC https://t.co/refHEASZv1 pic.twitter.com/Rlye72vXJJ

— Joel (@joelgraingerr) April 24, 2024