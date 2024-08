Piłkarz zdradził zaskakujący powód dołączenia do MLS

Tego lata dosyć sensacyjnie Aleksiej Miranczuk zamienił Atalantę Bergamo na Atlantę United z MLS. 28-latek na jednej z ostatnich konferencji prasowych zaskoczył wszystkich swoją wypowiedzią. Przyznał, że w decyzji o transferze do Major League Soccer pomogła mu miłość do hip-hopu.

Aleksiej Miranczuk odbudował się w poprzednim sezonie

Aleksiej Miranczuk w 2020 roku został piłkarzem Atalanty. Trafił do niej z Lokomotiwu Moska. Rosjanin bardzo dobrze pokazywał się na krajowym podwórku i uchodził za solidnego zawodnika, dzięki czemu zasłużył sobie na transfer do włoskiej drużyny. W Serie A jednak nie odgrywał już tak ważnej roli jak miało to miejsce w Rosji. Miranczuk miał problem z przebiciem się do pierwszej jedenastki, a większość z rozegranych spotkań zaliczył meldując się z ławki rezerwowych.

W premierowym sezonie dla Atalanty rozegrał w lidze 25 spotkań, w których strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. Pomocnik dwa lata później trafił na wypożyczenie do Torino, gdzie z powrotem zaczął regularnie grać. W minionym sezonie po powrocie do Bergamo, znów miał problem z pojawieniem się na murawie, a jego powrót wydawał się być męczarnią.

Zimą Rosjanin jednak złapał formę i w końcu zaczął rozdawać karty w pomocy. Imponował zwłaszcza swoim przygotowaniem fizycznym, szybkością oraz zaczął kreować coraz więcej sytuacji podbramkowych. W 42 meczach poprzednich rozgrywek zdobył aż 12 asyst i strzelił cztery gole we wszystkich rozgrywkach. Najbardziej błysnął podczas spotkania 1/8 finału w ramach rozgrywek Ligi Europy. Atalanta pokonała Sporting w dwumeczu 3:2, a wszystkie trzy gole były autorstwa właśnie 28-latka.

Zaskakujący motyw transferu do MLS



Mimo dobrego okresu w ostatnim sezonie w barwach Atalanty, Aleksiej Miranczuk zdecydował się opuścić klub. Trafił do MLS, a dokładnie do Atlanty United i tym samym stał się bohaterem zaskakującego transferu. Włoski klub za sprzedaż zawodnika zarobił 12 milionów euro. Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych wyjawił co kierowało go zmianą otoczenia. Pomocnik przyznał, że na jego decyzję miała wpływ jego pasja do hip-hopu, a w szczególności do gwiazd muzyki z miasta: – Ponieważ kocham hip-hop. Kocham Future, Lil Baby’go, Gunna, Young Thuga, Offseta – stwierdził Miranczuk.

IN ALEXEY WE TRUST 🫡 pic.twitter.com/I0SQfZSqf5 — Atlanta United FC (@ATLUTD) August 21, 2024

Fot. X/Twitter