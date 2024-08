Były mistrz świata przenosi się na Bliski Wschód

Mistrz świata z reprezentacją Francji Nabil Fekir po pięciu latach opuści Real Betis i przeniesie się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Klub z Andaluzji za swoją największą gwiazdę otrzyma siedem milionów euro od Al-Jaziry. To ósmy klub poprzedniego sezonu emirackiej ekstraklasy. Według Matteo Moretto Fekir przechodzi już testy medyczne.

Poprzedni sezon emirackiej ekstraklasy Al-Jazira zakończyła dopiero na ósmym miejscu, a obecne rozgrywki UAE League klub z Abu Zabi zaczął od porażki 0:2 z niżej notowanym Bani Yas. W kadrze zespołu wyróżniają się znany z występów w Arsenalu Mohamed Elneny oraz Karim Rekik (ex PSV, Marsylia, Hertha, czy Sevilla), ale są to zawodnicy defensywni. Stołecznemu klubowi brakuje gwiazdy z przodu, ale to wkrótce może się zmienić.

W ostatnich dniach Matteo Moretto z portalu ”Relevo” informował o zainteresowaniu saudyjskich oraz emirackich klubów Nabilem Fekirem. Jednak dopiero teraz do Betisu wpłynęła oferta, opiewająca na siedem milionów euro. Sprawy postępują bardzo szybko. Piłkarz został zauważony na lotnisku w Sewilli, skąd miał wylecieć do Paryża, a następnie do katarskiej Dohy, by tam sfinalizować swój transfer. Wówczas jednak nieznana była nazwa nowego klubu 31-latka.

Teraz wiemy już, że nowym klubem Fekira będzie emiracka Al-Jazira. Moretto dodał, że piłkarz przechodził testy medyczne. Będzie to trzeci klub w jego karierze i pierwszy spoza Europy. Urodzony we francuskim Lyonie piłkarz jest wychowankiem Olympique’u, a latem 2013 roku przebił się do pierwszego zespołu. W Lyonie spędził sześć lat i rozegrał dla tego klubu 193 mecze. Strzelił 69 goli i zaliczył 46 asyst. Jako piłkarz Lyon sięgnął w 2018 roku z reprezentacją Francji po mistrzostwo świata.

Latem 2018 roku za 60 milionów euro miał przenieść się do Liverpoolu. Piłkarz zdążył już zaakceptować warunki umowy, przejść testy medyczne i nawet nagrać powitalne wideo. Wtedy transfer upadł z powodu – jak się wówczas uważało – wykrytych podczas testów nieprawidłowości z kolanem. W 2021 roku Fekir wyznał jednak, że historia z kontuzją była nieprawdziwa, a za upadek transferu odpowiadał jego agent.

😱 Fekir to Liverpool is OFF!

Lyon confirm he will remain at the club next season as they pull out of the deal

Liverpool had pictures of him in the kit and did an announcement video… pic.twitter.com/4cM79h8eLo

— Now Football (@Now_FootbaIl) June 9, 2018