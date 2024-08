Tomasz Musiał i Bartosz Frankowski ukarani za pijacki występek

Sędziowie Tomasz Musiał i Bartosz Frankowski wywołali skandal dzień przed meczem w eliminacjach Ligi Mistrzów, który mieli poprowadzić. Pod wpływem alkoholu ukradli znak drogowy na jednej z lublińskich ulic. PZPN od razu zareagował na te wydarzenia, ale ostateczny wyrok zapadł po trzech tygodniach.

Musiał oraz Frankowski ”w akcji”

Sprawa, której konsekwencje okazały się bolesne w skutkach miała miejsce w nocy z 5 na 6 sierpnia br. Sędziowie Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał zostali wyznaczeni do rozgrywanego w Lublinie meczu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Dynamem Kijów a Rangers FC. Jednak noc poprzedzającą to spotkanie spędzili na… spożywaniu alkoholu. Mając 1,5 promila alkoholu we krwi dokonali kradzieży znaku nakazu. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policję i przetransportowano ich na izbę wytrzeźwień.

PZPN ukarał Musiała i Frankowskiego

PZPN od razu zareagował na pijacki wybryk sędziów i początkowo zawiesił ich na okres 90 dni. W ciągu ostatnich trzech tygodni Komisja Dyscyplinarna PZPN odbyła jednak kolejne trzy spotkania w tej sprawie i wydała ponowny wyrok na sędziów. W komunikacie związku czytamy, że postanowiono: