Juventus – AS Roma 01.09. – Typy bukmacherskie

Betcris kurs 1.74 Juventus - AS Roma Wygrana Juventusu 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Juventus – AS Roma. Hitem 3. kolejki włoskiej Serie A będzie niedzielny pojedynek na Allianz Stadium, gdzie Juventus podejmie AS Romę. Stara Dama pod batutą Thiago Motty jak dotąd wygrała dwa ligowe spotkania, zachowując przy tym dwa czyste konta. Czy uda im się przedłużyć tę serię zwycięstw? Czas na wielkie granie i emocje!

Przed nami trzecia kolejka włoskiej Serie A. W niedzielę, o godzinie 20:45 na Allianz Stadium, 34-krotny mistrz Włoch podejmie na własnym stadionie AS Romę, która kiepsko rozpoczęła nowy sezon ligowy. Czy Starej Damie uda się kontynuować dobrą passę? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Juventus – AS Roma – typy bukmacherskie

Juventus pod wodzą Thiago Motty świetnie wszedł w nowy sezon włoskiej Serie A, zaczynając ligowe rozgrywki od dwóch zwycięstw. Na inaugurację, Stara Dama pokonała przed własną publicznością beniaminka z Como 3:0, a następnie w delegacji wygrała 3:0 z Veroną. W 3. kolejce jednakże poprzeczka zostanie podniesiona, bowiem na Allianz Stadium przyjedzie AS Roma. Dobra forma z ostatniego okresu pozwala jednak kibicom Bianconerich wierzyć, iż ich ulubieńcy będą w stanie przedłużyć tę serię zwycięstw.

AS Roma z kolei kiepsko weszła w nowe rozgrywki, bowiem nie wygrali żadnego z dwóch pierwszych spotkań. Na inaugurację rozgrywek, podopieczni Danielle De Rossiego bezbramkowo zremisowali z Cagliari, które przed rokiem cudem uniknęło spadku. W zeszły weekend z kolei Giallorossi przegrali niespodziewanie 1:2 z Empoli. Pierwsze trafienie w sezonie dla ekipy ze Stadio Olimpico zdobył nowy nabytek, Eldor Shomurodov.

Spotkania pomiędzy tymi ekipami w przeszłości były gwarancją emocji na najwyższym poziomie. Przed niedzielnym meczem faworytem wydają się być gospodarze, jednakże z pewnością piłkarze Starej Damy mają w pamięci, jak w ostatnich latach trudno im się grało z zespołem z wiecznego miasta. Juve jest niepokonane przed własną publicznością od 9 spotkań, dlatego też w niedzielnych wieczór wyjdą pewni siebie. Biorąc to wszystko pod uwagę, mój typ to wygrana Juventusu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Juventus – AS Roma

Betcris standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Juventus – AS Roma. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma Dusan Vlahović z Juventusu, który wpisał się na listę strzelców dwukrotnie w ostatnim spotkaniu. Natomiast jeśli chodzi o gości to Artem Dovbyk – 3.66.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero trzecia kolejka we włoskiej Serie A, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Juventus – AS Roma

Na pięć bezpośrednich pojedynków dwa razy wygrywał Juventus, dwukrotnie padł remis oraz raz zwyciężyła AS Roma

Trzy razy pokrywał się BTTS, Juve strzeliło 7 goli, a Roma 6.

Juventus przystępuje do tego meczu po zwycięstwie, natomiast Roma po porażce

Przewidywane składy Juventus – AS Roma

Juventus : Di Gregorio – Savona – Gatti – Bremer – Cabal – Fagioli – Locatelli – Cambiasso – Yildiz – Mbangula – Vlahović

: Di Gregorio – Savona – Gatti – Bremer – Cabal – Fagioli – Locatelli – Cambiasso – Yildiz – Mbangula – Vlahović AS Roma: Svilar – Celik – Mancini – Ndicka – Angelino – Cristante – Paredes – Pellegrini – Dybala – Soule – Dovbyk

Fot. PressFocus