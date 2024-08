Wrócił na boisko i zszedł… po kilku sekundach

Nietypowa scena miała miejsce w meczu brazylijskiej Serie A. Piłkarz Cruzeiro Juan Dinneno wracał na boisko po faulu, jaki dwie minuty wcześniej popełnił na nim zawodnik Internacional Bruno Tabata. Jednak Argentyńczyk już po kilku sekundach znów musiał udać się za linię boczną. To dlatego, że na skutek faulu Tabaty zerwał więzadła krzyżowe w prawej nodze.

Opuścił boisko po kilku sekundach od wejścia

Często zdarza się, że piłkarz mimo kontuzji wykazuje wolę walki i próbuje jeszcze wrócić do gry, ale po chwili i tak musi opuścić boisko. Jednak piłkarz Cruzeiro Juan Dinneno prawdopodobnie pobił rekord najszybszego zejścia z boiska po powrocie do gry. W 23. minucie meczu brazylijskiej Serie A przeciwko Internacional Argentyńczyk w walce o piłkę z Bruno Tabatą został sfaulowany.

Tabata nie chciał zrobić krzywdy swojemu przeciwnikowi, ale podczas starcia prawa noga Dinneno nienaturalnie się wygięła. Napastnik Cruzeiro od razu musiał zdawać sobie sprawę, że sytuacja jest poważna, bowiem załamany złapał się za głowę. Jednak po dwóch minutach udzielania mu pomocy przez sztab medyczny Argentyńczyk spróbował jeszcze wrócić na boisko.

NÃO DEU MAIS! Dinenno cai no gramado após dividida com Bruno Tabata, tenta voltar, mas acaba deixando o gramado. pic.twitter.com/hnatCBpaZb — ge (@geglobo) August 28, 2024

Sędzia dał piłkarzowi zielone światło do powrotu na boisko, ale ten już po kilku sekundach znów był zmuszony udać się za linię boczną. Podczas wbiegania na murawę zawodnik poczuł ukłucie w prawej nodze i wiedział, że nie będzie w stanie kontynuować gry. Załamany opuszczał plac gry, bowiem ostatnie miesiące naznaczonego u niego były wielotygodniowymi absencjami, a teraz czuł, że przed nim było kolejne widmo długiej pauzy.

W połowie kwietnia doznał złamania kości nosowej, a kiedy był już zdolny do gry doznał stłuczenia kości łonowej, co oznaczało problemy z miednicą. Tym samym ponowny występ zanotował dopiero po trzech miesiącach. Teraz rozbrat z piłką potrwa co najmniej dwa razy tyle, bowiem badania wykazały u niego zerwanie więzadła krzyżowego w prawym kolanie. Niezbędne jest przeprowadzenie operacji, o czym poinformowało Cruzeiro w komunikacie.

– Cruzeiro informuje, że napastnik Juan Dinenno przeszedł badania, które wykazały uraz więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana. Wskazane jest w tym przypadku jest leczenie chirurgiczne, które zostanie przeprowadzone w ciągu najbliższych dni. Cały proces rekonwalescencji odbędzie się w dziale zdrowia Cruzeiro – czytamy w komunikacie klubu.

O Cruzeiro informa que o atacante Juan Dinenno foi submetido a exames, na manhã desta quinta-feira, que diagnosticaram lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias. Todo o processo… pic.twitter.com/YRXcuoFc4q — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 29, 2024

Juan Dinenno został zmieniony przez byłego napastnika Juventusu Kaio Jorge. Starcie pomiędzy Cruzeiro a Internacionalem zakończyło się remisem 0:0. Co ciekawe, była to druga ligowa rywalizacja tych klubów na przestrzeni kilku dni. Trzy dni wcześniej Internacional w Porto Alegre drużynę z Belo Horizonte 1:0.

fot. screen Twitter