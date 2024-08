Szybka weryfikacja. Bartłomiej Wdowik znowu zmienił klub

Dokonało się to, o czym plotkowano od kilku tygodni. Bartłomiej Wdowik po niespełna dwóch miesiącach w portugalskim Sportingu Braga… odchodzi z klubu. Były zawodnik Jagiellonii Białystok najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w niemieckim drugoligowcu. Jego tymczasowym pracodawcą będzie Hannover 96.

Mniej zorientowani kibice mogli przeżyć szok. No, bo jak to tak? Przecież ledwo kilka miesięcy temu Bartłomiej Wdowik był filarem walczącej o mistrzostwo Polski drużyny Adriana Siemieńca, wieszczono mu zagraniczny transfer do klubu, w którym mógłby wejść na jeszcze wyższy poziom. 11 bramek i siedem asyst w 39 spotkaniach poprzedniego sezonu – to brzmi bardzo dobrze. Nie chodzi też tylko o asysty, ale też bramki z rzutów wolnych. Zdobył aż cztery z rzutów wolnych, trzy z karnych i jedną bezpośrednio z… rzutu rożnego. Zasłynął ze świetnych stałych fragmentów gry.

Na pierwszy rzut oka 23-letni lewy wahadłowy wybrał mądrze – nie porywał się na ogromny klub, wybrał Sporting Braga czyli drużynę, której przeznaczeniem jest czwarte miejsce w lidze portugalskiej. To nie żart, od sezonu 2013/2014 czyli przez ostatnie dziesięć lat Braga aż siedem razy kończyła tuż za podium. Dwa razy na trzecim miejscu i raz na piątym – to sprawia, że „Arcybiskupi” regularnie grają w europejskich pucharach. Kiedyś Barcelona kupiła z Bragi Trincao za 31 milionów euro, jednak okazał się on kompletnym niewypałem, lecz w Bradze na tle ligi błyszczał. Można się zatem stąd wybić.

In Portugal it’s been said he won’t be an option. The reason: lack of quality. I mean, the best left back in the polish league doesn’t have enough quality, and we proceed to sign with Yuri. Another left back from the polish league. So many questions here…

— vitor (@txuca) August 23, 2024