Inter zezłomował Atalantę. Łatwe zwycięstwo

Inter zdeklasował Atalantę w trzeciej kolejce Serie A. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego nie mieli nic do powiedzenia w starciu z rozpędzoną maszyną Simone Inzaghiego. Skończyło się na 4:0. Bohaterem spotkania został Marcus Thuram, a antybohaterem Berat Djimsiti, który zawalił przy dwóch golach.

Atalanta nazywana jest królową okienka we Włoszech, ponieważ zrobiła mnóstwo przemyślanych transferów. Tak to przynajmniej wyglądało na papierze. W pierwszym składzie na Inter znalazło się trzech nowych graczy, ale akurat wszyscy zaprezentowali się beznadziejnie – Matteo Retegui, Lazar Samardzić oraz Marco Brescianini. Samardzić pierwszą ciekawą akcję przeprowadził dopiero w 67. minucie, Retegui zasłynął z pudła i z tego, że prawie w ogóle nie miał piłki, a Brescianini niewiele brał na siebie.

Lazar Samardzić to Inter, here we go! Deal agreed with Udinese for €16m plus Fabbian as part of the negotiation with buy back clause 🚨⚫️🔵 #Inter

Understand Samardzić will travel to Milano to undergo medical and then sign the contract between Monday/Tuesday.

Deal until 2028. pic.twitter.com/hoECc17ETl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023