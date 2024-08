Okienko transferowe w największych ligach świata zakończyło się 30 sierpnia 2024 roku, ale rynek wciąż pozostaje aktywny dzięki zawodnikom bez kontraktów. Wolni agenci to piłkarze, których kluby nie muszą płacić odstępnego w ramach transferu, co czyni ich atrakcyjnymi opcjami dla zespołów potrzebujących wzmocnień w ostatniej chwili. Oto wybór najlepszych wolnych agentów, którzy wciąż mogą wzmocnić drużyny na całym świecie.

Oni wciąż mają status wolnych agentów

Adrien Rabiot latem rozstał się z Juventusem. Francuz reprezentował barwy tego klubu od 2019 roku. W barwach „Starej Damy” rozegrał ponad 200 spotkań. Stał się jednak obok Wojciecha Szczęsnego czy też Federico Chiesy ofiarą czystek w klubie i nie przedłużono z nim umowy. Ostatnio dużo się mówi w kontekście możliwego angażu 29-latka przez Barcelonę. Rabiot mógłby zastąpić tam Frenkiego de Jonga, który nie gra od kwietnia z powodu kontuzji kostki. Z kolei wczoraj „Sky Sports Italia” i „Tuttosport” pisali, że Milan jest mocno zainteresowany usługami Francuza. Jest więc duża szansa, że bycie bezrobotnym długo nie potrwa u tego zawodnika.

AC Milan in Talks with Adrien Rabiot for Potential Signing 🇫🇷⚽ Yesterday morning, AC Milan initiated contact with Adrien Rabiot, offering him a contract worth 5 million euros plus bonuses. Later that evening, the discussions continued as both parties sought to finalize the… pic.twitter.com/e2cVvJzkGA — Milan Posts (@MilanPosts) August 31, 2024

Mats Hummels, jeden z ostatnich mistrzów świata z 2014 roku wciąż grających zawodowo, przeżywa trudny okres. Nie pojechał na EURO 2024 i pozostaje bez klubu po odejściu z Borussii Dortmund. Latem spekulowano na temat jego przyszłości, łącząc go z takimi klubami jak Bologna, Real Sociedad, Barcelona i Mallorca. Ostatnie doniesienia sugerowały, że Hummels miał przechodzić testy medyczne w zespole z Balearów, jednak piłkarz humorystycznie zdementował te informacje.

Ktoś robi sobie dziś żarty z niektórych dziennikarzy sportowych. Jestem w swoim domu, a o 9:10 rano jeszcze spałem – napisał Hummels w mediach społecznościowych.

Someone is messing around with some sport journalists today 😄 i am at home and wasn‘t even awake at 9.10 this morning 👀 — Mats Hummels (@matshummels) August 29, 2024

Keylor Navas, który w latach 2014-19 święcił największe triumfy z Realem Madryt, zdobywając m.in. trzy Ligi Mistrzów, teraz zmaga się z trudnym okresem w karierze. Po transferze do PSG został zepchnięty na boczny tor przez Gianluigiego Donnarummę, a jego późniejsze wypożyczenie do Nottingham Forest nie przyniosło przełomu, ponieważ zagrał tam tylko 17 meczów. Teraz, jako 37-letni wolny agent, będzie mu trudniej znaleźć klub, gdzie mógłby nawet pełnić rolę rezerwowego.

Wissam Ben Yedder, uznany napastnik Ligue 1, który zdobył ponad 180 goli dla Tuluzy i Monaco, niespodziewanie rozstał się z klubem z księstwa po wygaśnięciu kontraktu. Decyzja klubu zaskoczyła wielu, zwłaszcza że Monaco zakwalifikowało się do Ligi Mistrzów, a Ben Yedder był nie tylko najlepszym strzelcem drużyny, ale również jej kapitanem. Od tamtej pory brak jest konkretów co do nowego klubu dla 33-letniego napastnika.

Memphis Depay, który jeszcze przed EURO 2024 wiedział, że rozstaje się z Atletico Madryt, liczył na to, że jego występy podczas turnieju przyciągną uwagę czołowych klubów. Choć zainteresowanie jest, to oferty nie są tak atrakcyjne, jak zapewne się spodziewał. Od kilku dni mówi się o możliwym pozostaniu Depaya w La Liga, z Sevillą jako potencjalnym nowym pracodawcą. Klub z Andaluzji ruszy po niego, jeśli sprzeda Lucasa Ocamposa, którym interesuje się Rayados de Monterrey. Wcześniej Depaya łączono też z Rayo Vallecano, ale oni postawili na Jamesa Rodrigueza. Kluby mogą odstraszać także problemy zdrowotne Holendra, który w zeszłym sezonie opuścił aż 30 meczów z powodu kontuzji.

Matarme a palos pero Memphis Depay le da otra cara a este @SevillaFC . Este tio puede ser lo mas cercano a Ben Yedder. Ala ya lo he dicho. pic.twitter.com/hsEVd17txn — SouthNervis (@SurNervis) August 31, 2024

Iker Muniain zszokował Basków, ogłaszając w kwietniu 2024 roku, że po 19 latach opuszcza Athletic Bilbao. W emocjonalnym komunikacie wideo, 31-letni wychowanek klubu pożegnał się z drużyną, która była najważniejszą częścią jego życia. Mimo to, Muniain wciąż pozostaje bez klubu. W lipcu pojawiły się pogłoski o możliwym transferze do River Plate, jednak od tamtej pory brak konkretnych informacji na ten temat.

Mario Hermoso, jeszcze w zeszłym sezonie był ważną postacią układanki Cholo Simeone w Atletico. Nagle jednak obie strony doszły do wniosku, że dalsza współpraca nie ma już sensu. W kontekście 29-latka dużo się mówiło o grze w Premier League i Serie A. Najbliżej angażu miał być Milan, ale do niczego nie doszło.

Sergio Ramos, który w zeszłym roku wrócił do Sevilli, miał wzmocnić defensywę klubu, ale jego występy w poprzednim sezonie były przeciętne, podobnie jak forma całego zespołu. W rezultacie Sevilla zdecydowała się nie przedłużać z nim umowy. Dwa dni temu pojawiły się doniesienia, że Ramos może dołączyć do Al-Orobah FC z Arabii Saudyjskiej. Sacha Tavolieri poinformował, że klub z Sakaki osiągnął porozumienie z legendą Realu Madryt, choć oficjalne potwierdzenie tej informacji wciąż nie zostało ogłoszone.

Oni też są bezrobotni

Innymi znanymi piłkarzami, którzy wciąż mają status wolnych agentów to np.: Anthony Martial, Yusuf Yazici, Andre Gomes, Joao Pedro, Joel Matip, Dele Alli, Andy Delort, Grzegorz Krychowiak, Willian, Miralem Pjanić, Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa, Jarosław Niezgoda, Christoph Kramer czy też Simom Kjaer. Tych wolnych agentów może pozyskać każdy klub. Wielu z nich ma już jednak swój wiek i w związku z tym może być trudno o solidny angaż. Kto wie, czy co niektórzy, jak chociażby były reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak po prostu nie zdecyduje się na zakończenie kariery. Choć w kontekście Polaka mówiono o ewentualnym powrocie do Girondins de Bordeaux. Grzegorz Krychowiak miał otrzymać od Bordeaux ofertę kilkuletniego kontraktu i nawet możliwość pracy w klubie po zakończeniu kariery.

‼️ "L'Equipe": Grzegorz Krychowiak otrzymał od Bordeaux ofertę kilkuletniego kontraktu + możliwość pracy w klubie po zakończeniu kariery! Były klub reprezentanta Polski występuje obecnie na IV poziomie rozgrywkowym we Francji i chce się odbudować. Polak miał poprosić o czas do… pic.twitter.com/qXFsuWXKfb — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) August 26, 2024

fot. PressFocus