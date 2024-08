Liga Konferencji: Jagiellonia i Legia poznały terminarz

UEFA ogłosiła dokładny terminarz meczów fazy ligowej Ligi Konferencji. Tym samym Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa dowiedziały się, w jakiej kolejności zagrają ze swoimi rywalami. Zapraszamy do zapoznania się z rozpiską meczów polskich klubów w tych rozgrywkach.

Jagiellonia i Legia poznały kolejność meczów Ligi Konferencji

Choć w Lidze Konferencji weźmie udział 36 zespołów – tak, jak w Lidze Mistrzów i Lidze Europy – faza ligowa różni się od tej w rozgrywkach wyższych hierarchią. Drużyny nie zostały podzielone na cztery koszyki, a na sześć i wszyscy wylosowali po jednym rywalu z każdego koszyka, a nie po dwóch. Tym samym w fazie ligowej Ligi Konferencji rozegrane zostaną o dwa mecze mniej – sześć. Standardowo wszyscy połowę meczów rozegrają u siebie, a połowę na wyjeździe.

Legia Warszawa u siebie podejmie z Real Betis, szwajcarskie Lugano i Dynamo Mińsk, a na wyjeździe zmierzy się ze szwedzkim Djurgarden, Omonią Nikozja i serbskim TSC Backa Topola. Dzień po losowaniu ”Wojskowi” poznali kolejność, w jakiej podejmą tych sześciu rywali. Prezentuje się ona następująco:

czwartek 3 października, godz. 18:45 – Legia – Real Betis

czwartek 24 października, godz. 21:00 – TSC Backa Topola – Legia

czwartek 7 listopada, godz. 18:45 – Legia – Dynamo Mińsk

czwartek 28 listopada, godz. 21:00 – Omonia Nikozja – Legia

czwartek 12 grudnia, godz. 18:45 – Legia – FC Lugano

czwartek 19 grudnia, godz. 21:00 – Djurgarden – Legia

Legia fazę ligową zacznie u siebie i zakończy na wyjeździe, a odwrotnie jest w przypadku Jagiellonii. Mistrzowie Polski w Białymstoku podejmą Molde, Olimpiję Ljubljana i mistrza Mołdawii Petrocub Hîncești, a na wyjeździe zmierzą się z FC Kopenhagą, czeską Mladą Boleslav i słoweńskim NK Celje. Z tymi rywalami Jagiellonia zagra w takiej kolejności:

czwartek 3 października, godz. 21:00 – FC Kopenhaga – Jagiellonia

czwartek 24 października, godz. 18:45 – Jagiellonia – Petrocub Hîncești

czwartek 7 listopada, godz. 21:00 – Jagiellonia – Molde

czwartek 28 listopada, godz. 18:45 – NK Celje – Jagiellonia

czwartek 12 grudnia, godz. 21:00 – Mlada Boleslav – Jagiellonia

czwartek 19 grudnia, godz. 21:00 – Jagiellonia – Olimpija Ljubljana

Wszystkie 18 meczów szóstej, ostatniej kolejki fazy ligowej rozegranych zostanie o jednakowej porze – w czwartek 19 grudnia o godzinie 21:00. Drużyny z miejsc 1-8 w tabeli automatycznie zakwalifikują się do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 zagrają w barażach o awans do najlepszej szesnastki. Następnie ośmiu zwycięzców baraży zmierzy się z ośmioma drużynami, które wywalczyły bezpośredni awans do 1/8 finału. Od etapu ćwierćfinały rozgrywki będą już przebiegały w klasyczny sposób.

Ligę Konferencji w Polsce min. przez najbliższe trzy lata transmitować będzie na swoich sportowych kanałach premium Polsat. A tak prezentuje się pełna rozpiska 144 meczów fazy ligowej Ligi Konferencji:

fot. PressFocus