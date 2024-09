Kolejny znany piłkarz odchodzi do Arabii Saudyjskiej. To dwukrotny mistrz Anglii

Chris Smalling opuści AS Romę i zostanie piłkarzem saudyjskiego Al Feiha. Ma to związek ze sprowadzeniem przez ”Giallorossich” Mario Hermoso. Anglik znany jest przede wszystkim z występów Manchesteru United, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Z ”Czerwonymi Diabłami” sięgnął aż po osiem trofeów.

Pierwsze kroki w seniorskiej piłce Chris Smalling stawiał w Maidstone, skąd w 2008 roku trafił do Fulham. W sezonie 2009/10 dotarł z ”The Cottagers” do finału Ligi Europy, choć on sam wystąpił tylko w fazie grupowej. Po rozegraniu w ciągu dwóch lat 19 meczów dla tego klubu za osiem milionów euro został sprowadzony do Manchesteru United. Już w pierwszym roku gry na Old Trafford sięgnął z tym klubem po mistrzostwo Anglii i dotarł do finału Ligi Mistrzów.

Łącznie w Manchesterze United spędził dziewięć lat, gdzie rozegrał 323 mecze. Sięgnął z ”Czerwonymi Diabłami” po osiem trofeów – dwa mistrzostwa Anglii w 2011 i 2013 roku, trzy Tarcze Wspólnoty w 2010, 2011 i 2013 roku, Puchar Anglii w 2016 roku, a w sezonie 2016/17 po Puchar Ligi Angielskej oraz Ligę Europy. Strzelił 18 goli i zaliczył cztery asysty, a za kadencji Jose Mourinho wielokrotnie przywdziewał opaskę kapitańską.

Latem 2019 roku po przyjściu do Manchesteru United za rekordowe wśród transferów obrońców 80 milionów euro Harry’ego Maguire Smalling został wypożyczony do AS Romy. Po roku ”Giallorossi” za 15 milionów euro wykupili doświadczonego stopera. Największe sukcesy z Romą osiągał w europejskich pucharach. W 2021 i 2024 roku dotarł z tym klubem do półfinału Ligi Europy, a w 2023 roku do finału Ligi Europy. W międzyczasie – w 2022 roku wygrał z Romą pierwszą edycję rozgrywek Ligi Konferencji Europy.

Od sezonu 2021/22 do stycznia 2024 roku znów współpracował z Jose Mourinho i również w tym klubie zdarzyło mu się zakładać opaskę kapitańską. Zmorą Smallinga były jednak kontuzje, w wyniku których przegapił niemal 100 meczów Romy. W tym sezonie nie zaliczył jeszcze ani minuty, a ”Giallorossi” zdecydowali się sprowadzić innego stopera – Mario Hermoso.

W wyniku tego transferu Smalling opuści Stadio Olimpico i przeniesie się na Bliski Wschód. Fabrizio Romano poinformował, że Anglik podpisze dwuletni kontrakt z saudyjską Al Feihą. W poniedziałek 2 września ma przejść testy medyczne, które odbędą się… w Rzymie. Tym samym jego bilans w Romie zatrzyma się na 155 meczów, dziesięciu golach i czterech asystach.

🚨🇸🇦 Chris Smalling leaves European football and he will play for Al-Fahya FC in Saudi Arabia, here we go! Deal done with AS Roma and also with the player now as former #MUFC CB will sign contract until 2026. Medical on Monday in Rome. AS Roma will sign Hermoso as new CB. pic.twitter.com/QQE1LFg4du — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024

Al Feiha to dziewiąty klub poprzedniego sezonu Saudi Pro League. Ten sezon saudyjskiej ekstraklasy klub z Al-Madżmy rozpoczął od dwóch porażek – 0:1 z Al-Taawon i 1:4 z Al Nassr. Trenerem tego zespołu jest były piłkarz Olympiakosu Pireus, czy APOEL-u Nikozja – Christos Kontis. Smalling niewątpliwie będzie najbardziej znanym piłkarzem tego klubu, bowiem aktualnie wyróżniającymi się postaciami są Fashion Sakala (m.in. ex Rangers FC), Alejandro Pozuelo (m.in. ex Swansea, czy Betis) i Henry Onyekuru (m.in. ex Galatasaray, czy Monaco).

Smalling to także 31-krotny reprezentant Anglii, z którą pojechał na mistrzostwa świata w 2014 i mistrzostwa Europy w 2016 roku. Na mundialu w Brazylii zagrał tylko przeciwko Kostaryce (0:0), ale na EURO we Francji wystąpił już we wszystkich czterech meczach Anglików. Ostatni występ w narodowych barwach zaliczył w czerwcu 2017 roku (2:2 ze Szkocją), a ostatnie powołanie do kadry otrzymał w październiku 2017 roku.

fot. AS Roma / YouTube