Sevilla wypycha kapitana, by zrobić miejsce dla Depaya?

Sevilla mimo zamkniętego okienka transferowego w czołowych ligach nie zamknęła jeszcze kadry na ten sezon. Argentyńczyk Lucas Ocampos, który w dwóch pierwszych kolejkach tego sezonu wyprowadzał drużynę na boisko jako kapitan jest „bardzo uprzejmie proszony” o odejście, by w jego miejsce klub mógł sprowadzić Memphisa Depaya.

Lucas Ocampos w Meksyku?

Argentyńczyk trafił na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán w 2019 roku z Olympique Marsylia i z miejsca stał się bardzo ważnym zawodnikiem „Sevillistas”. W sumie w drużynie z czerwonej części Sewilli rozegrał 208 spotkań, w których 44 razy trafiał do siatki oraz zanotował 22 asysty. W ostatnim dniu sierpnia 2022 roku został wypożyczony na pół roku do Ajaxu Amsterdam jednak wypożyczenie do Eredivisie było dla niego fatalne i szybko wrócił do Sevilli.

Kontrakt Lucasa Ocamposa wygasa za rok i z jego strony nie ma skłonności do przedłużenia umowy. Sevilla również nie jest przekonana co do zaoferowania sporych zarobków Argentyńczykowi. Wobec tego pragną wykorzystać ostatnią chwilę na spieniężenie go i namawiają go na transfer do Club de Fútbol Monterrey Rayados występującego w meksykańskiej Liga MX.

Y este fue el ultimo gol oficial de ocampos en el Sevilla, la última celebración, ese beso al escudo que aunque nadie en ese momento pensaba en su marcha el destino decidió que aquel día lucas besara el escudo hoy se va LUCAS OCAMPOS. UNO DI NOI♥️🇦🇷 pic.twitter.com/8jfD0sGinE — fanN1de.ejuke (@tofosfc) September 1, 2024

Entuzjastą tego transferu ma być trener meksykańskiego klubu, Argentyńczyk Martin Demichelis. Lucas Ocampos dołączyłby do znanych doskonale kibicom La Liga zawodników: Sergio Canalesa oraz Oliviera Torresa, którzy już w tym klubie są. Drugi z Hiszpanów latem tego roku trafił tam właśnie z Sevilli. Według meksykańskich mediów tamtejszy klub zapłaci za usługi wychowanka River Plate około 8 milionów dolarów.

Sevilla weźmie Depaya?

Transfer Argentyńczyka pozwoli sfinalizować transakcję z udziałem Memphisa Depaya. Holender pozostaje bez klubu po tym jak wraz z końcem poprzedniego sezonu wygasła jego umowa z Atletico Madryt. Wychowanek PSV Eindhoven w Hiszpanii gra od 2021 roku, kiedy to trafił do FC Barcelony i według hiszpańskich mediów chciałby kontynuować swoją karierę na Półwyspie Iberyjskim. W związku z tym musiał się zgodzić na sporą obniżkę wynagrodzenia.

🚨 ÚLTIMA HORA🚨 👀MEMPHIS DEPAY SERÁ NUEVO JUGADOR DEL SEVILLA EN LAS PRÓXIMAS HORAS. El jugador ya lo tiene todo acordado con el club y se espera su llegada a Sevilla en los próximos días. ℹ️Cobrará mucho menos que en el Atlético de Madrid, 3-4 millones. pic.twitter.com/0pRWJLahcX — Diario Deportivo Méndez (@diario_men40607) September 1, 2024

W ostatnim sezonie w barwach „Los Colchoneros” zagrał 31 spotkań, lecz złożyło się na to zaledwie 1223 minuty (średnia niespełna 40 minut na mecz). Mimo tego zdołał zaliczyć aż dziewięć trafień oraz zaliczyć dwie asysty. Memphis Depay najprawdopodobniej podpisze kontrakt z Sevillą na sezon z opcją przedłużenia o kolejny rok.

fot. screen YouTube/Prime Video Sport France