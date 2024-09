Raphael Varane poza kadrą, Como chce rozwiązać kontrakt

Raphael Varane nie przedłużył wygasającej umowy z Manchesterem United i tym samym pożegnał się z „Czerwonymi Diabłami”. Francuz dość niespodziewanie zdecydował się na podpisanie umowy z beniaminkiem Serie A – Como. W debiucie doznał jednak kontuzji a klub… postanowił go usunąć z listy zawodników zgłoszonych do gry w Serie A.

Varane ma pecha

Francuz to obrońca, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. W latach 2011-2021 stanowił o sile Realu Madryt, gdzie wygrał cztery razy Ligę Mistrzów i trzy razy ligę hiszpańską. W 2021 roku za 40 milionów euro Real Madryt sprzedał Varane’a do Manchesteru United. Francuz może mieć mieszane odczucia podczas swojego pobytu w Anglii, gdyż opuścił sporo spotkań z powodu trapiących go kontuzji.

Pod koniec minionych rozgrywek stało się jasne, że Raphael Varane nie przedłuży swojej wygasającej umowy z United i tym samym stanie się wolnym zawodnikiem. Dość niespodziewanie został piłkarzem beniaminka Seria A – Como 1907. ”Lariani” po 21 latach wracają do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech a francuski środkowy obrońca miał być kluczowym elementem w walce o utrzymanie we włoskiej elicie. Varane podpisał dwuletni kontrakt z Como z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Cesc Fàbregas wypowiadał się o nim w samych superlatywach: – Raphael jest wyjątkowym piłkarzem, a jego pozyskanie jest dowodem ambicji, jakie mamy wobec tego klubu. Jest bardzo utytułowany, a doświadczenie, jakie wnosi do dwóch najlepszych lig świata, jest nie do przecenienia. Nie mogę się doczekać, aby zacząć z nim pracować.

W debiucie w nowych barwach podczas meczu 1/32 finału Pucharu Włoch z Sampdorią Francuz zszedł z boiska już po 23 minutach wyraźnie utykając i łapiąc się za kolano. Następnie z grymasem bólu na twarzy owijał sobie lodem nogę.

Raphael Varane's Como debut lasted only 23 minutes before he was taken off due to an injury 🤕 pic.twitter.com/Bywpzuz6PH — ESPN UK (@ESPNUK) August 12, 2024

Teraz wiemy, że kontuzja wykluczy środkowego obrońcę na dłuższy okres. Cesc Fàbregas, który jest trenerem Como szybko zmienił swoją optykę na postać francuskiego obrońcy i zdecydował się usunąć go z kadry na sezon 2024/2025. We włoskich mediach krążą plotki, że klub będzie chciał nawet rozwiązać umowę z zawodnikiem. Raphael Varane jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników przez beniaminka Serie A i ewentualne rozwiązanie kontraktu z pewnością wspomogłoby budżet włoskiego klubu.

fot. screen YouTube/BeanymanSports