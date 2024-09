Thomas Muller zapisał się na kartach historii Bayernu Monachium. Dlaczego? Niemiec w minionej kolejce Bundesligi rozegrał swój 710 mecz w barwach „Bawarczyków”, dzięki czemu stał się liderem pod względem liczby występów w klubie. Dodatkowo swój historyczny występ zwieńczył golem.

Thomas Muller rekordzistą

Thomas Muller występuje na Alianz Arenie od 2009 roku. Jest ikoną tej drużyny. Stworzył nową pozycję w światowym futbolu, którą nazywa się „raumdauter”. Trudno jest go bowiem scharakteryzować – ani nie jest szybki, ani to drybler, ani typowy napastnik, ani pomocnik, ani skrzydłowy. Sam siebie określił mianem „poławiacza przestrzeni”, czyli piłkarza, który interpretuje przestrzeń na boisku i się do niej odpowiednio dopasowuje. Świetnie się z Mullerem współpracowało Robertowi Lewandowskiemu.

Niemiecki doświadczony gracz przebrnął przez szczeble klubowej akademii. Niewątpliwie jest coraz bliżej odwieszenia butów na kołku, jednak nadal pełni ważną rolę i pokazuje, że cały czas potrafi odnaleźć się na najwyższym poziomie. Jeszcze w poprzednim sezonie jego przyszłość nie była znana. Kontrakt kończył mu się wraz z końcem rozgrywek, a media dodatkowo podsycały temat.

📊 THOMAS MULLER 🐐 para el Bayern: 🏆32 títulos 🥇

🥅 710 PJ 🥇

⚽️ 245 goles 🥉

🎯 269 asistencias 🥇

✨️ 514 participaciones de gol 🥈

🔝G/A cada 99.98 minutos pic.twitter.com/2OqpNoJ6Rk — HugoDerBayern (@hugoderbayern) September 1, 2024

Ostatecznie zdecydował się przedłużyć umowę z Bayernem Monachium do czerwca 2025 roku, czyli do końca obecnych rozgrywek. W poprzednim sezonie zagrał 41 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył 12 asyst. Jego rola w zespole, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, była jednak mniejsza niż miało to miejsce przed laty. Zawodnika śmiało można określić mianem klubowej legendy. Przez całą swoją karierę związany jest z „Bawarczykami”.

Podczas ostatniej kolejki Bundesligi miał powody do świętowania. Przy okazji meczu z Freiburgiem został wpuszczony na murawę w 59. minucie, dzięki czemu przeszedł do historii klubu. Oznaczało to, że pojawił się na boisku w barwach Bayernu po raz 710 w karierze. Występem tym stał się liderem pod względem liczby rozegranych gier w drużynie i wyprzedził Seppa Maiera, który zgromadził na swoim koncie 709 meczów. Dodatkowo podczas spotkania wpisał się na listę strzelców. W sumie w klasyfikacji kanadyjskiej ma na swoim koncie 514 punktów.

Koniec epoki w kadrze

Thomas Muller niedawno ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Niemiec. 34-latek rozegrał dla niej 131 spotkań i strzelił 45 goli. Swoją decyzję przekazał tuż po odpadnięciu naszych zachodnich z EURO 2024, po porażce w ćwierćfinale z Hiszpanią 1:2. Oprócz piłkarza Bayernu Monachium, tuż przed startem turnieju wiadome było, że nie tylko z reprezentacją, ale w ogóle z futbolem pożegna się Toni Kroos. Były pomocnik Realu Madryt z kolei wystąpił w swojej kadrze w 114 spotkaniach i zdobył 17 bramek. Wrócił specjalnie tuż przed EURO, ponieważ bardzo zabiegał o to selekcjoner i niemieccy fani.

Najświeższą wiadomością jest również zakończenie reprezentacyjnej kariery przez kolegę Mullera z Bayernu Monachium – Manuela Neuera. Bramkarz po 15 latach zdecydował się zakończyć przygodę w kadrze, o czym poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych. Neuer zagrał w reprezentacji 124 razy. W sumie wszyscy trzej piłkarze reprezentowali swój kraj 369 razy.

Fot. PressFocus