Ceny biletów obniżone. UEFA zareagowała na protesty

Kibice wyjazdowi w rozgrywkach UEFA mogli czuć się dotychczas „nabijani w butelkę” kwotami, jakie musieli zapłacić za bilety wyjazdowe. Przyczyniło się do do protestów i transparentów na trybunach. UEFA wreszcie zajęła się tym tematem i ceny biletów zostały ustalone. Europejska federacja piłkarska wyznaczyła maksymalną cenę. Nie będzie można zatem w ten sposób naciągać przyjezdnych.

Ceny biletów dla kibiców gości na wszystkie trzy rozgrywki klubowe UEFA zostały ograniczone do maksymalnej kwoty, jakiej może żądać dany klub. Tak więc w sezonie 2024/25 w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji kibice nie zapłacą za swój bilet powyżej określonej ceny. Decyzję tę podjęła nie tyle sama UEFA, ale konsultowała ją wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Klubów (ECA) i Europejską Federacją Kibiców Piłkarskich (FSE), ponieważ wcześniej żadnych limitów nie było.

W sezonie 2024/25 cena biletów na mecze wyjazdowe będzie ograniczona:

W sezonie 2025/26 maksymalna cena… jeszcze się zmniejszy i wyniesie:

🏟️ Reduced ticket prices for away fans!

After consultation with @ECAEurope and @FansEurope, we are this season extending the price caps for away fans in the #UCL, #UEL and #UECL.

Price caps will be reduced again in 2025/26 to further improve the fan experience: ⬇️

— UEFA (@UEFA) September 2, 2024